العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AA
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- سلك الطاقة
- كبل توصيل مقبس صغير بإدخال L/R
- كبل توصيل مقبس صغير بـ YPbPr
- حامل التثبيت على الطاولة
تلفزيون LED رفيع جدًا بنظام Android ودقة 4K UHD
انغمس في البرامج والأفلام والألعاب التي تحبّها مع تلفزيون بدقة 4K UHD. فهو يجعل المحتوى من أي مصدر يبدو بصورة رائعة. الآن، بفضل تلفزيون بنظام Android وإمكانية اتصال لاسلكي وAmbilight، لن تكتفي ببث المحتوى المفضّل لديك، بل ستنغمس في تجربة المشاهدة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلفزيون LED رفيع جدًا بنظام Android ودقة 4K UHD
انغمس في البرامج والأفلام والألعاب التي تحبّها مع تلفزيون بدقة 4K UHD. فهو يجعل المحتوى من أي مصدر يبدو بصورة رائعة. الآن، بفضل تلفزيون بنظام Android وإمكانية اتصال لاسلكي وAmbilight، لن تكتفي ببث المحتوى المفضّل لديك، بل ستنغمس في تجربة المشاهدة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات
تلفزيون LED رفيع جدًا بنظام Android ودقة 4K UHD
انغمس في البرامج والأفلام والألعاب التي تحبّها مع تلفزيون بدقة 4K UHD. فهو يجعل المحتوى من أي مصدر يبدو بصورة رائعة. الآن، بفضل تلفزيون بنظام Android وإمكانية اتصال لاسلكي وAmbilight، لن تكتفي ببث المحتوى المفضّل لديك، بل ستنغمس في تجربة المشاهدة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلفزيون LED رفيع جدًا بنظام Android ودقة 4K UHD
انغمس في البرامج والأفلام والألعاب التي تحبّها مع تلفزيون بدقة 4K UHD. فهو يجعل المحتوى من أي مصدر يبدو بصورة رائعة. الآن، بفضل تلفزيون بنظام Android وإمكانية اتصال لاسلكي وAmbilight، لن تكتفي ببث المحتوى المفضّل لديك، بل ستنغمس في تجربة المشاهدة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات
يوفر محرك P5 Perfect Picture من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. يبدو التباين واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة لدرجة أنه لن يغيب نظرك عن الكرة مهما كانت المباراة سريعة.
مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.
مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.
High Dynamic Range Plus هو معيار جديد في عالم الفيديو. فهو يقدّم معنى جديدًا لمفهوم الترفيه داخل المنزل بفضل التحسينات في مستوى التباين واللون. استمتع بتجربة حسيّة تلتقط الصور الأساسية الغنية والحيوية إلا أنها تعكس بدقة نوايا مبتكِر المحتوى. أما النتيجة النهائية؟ فهي مناطق مشرقة أكثر سطوعًا، ومستوى تباين أعلى، ومجموعة أكبر من الألوان والتفاصيل التي لم تشهدها من قبل.
تحكّم بتلفزيون Android TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتوى والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google، مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.
تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي ستحبّها.
تحسّن تقنية Micro Dimming Pro مستوى التباين في التلفزيون بالاستناد إلى ظروف الإضاءة في غرفتك. وعند دمجها مع البرنامج المميّز الخاص الذي يحلل الصورة في 6400 خانة مختلفة، ستستمتع بمستوى تباين استثنائي وجودة صور مذهلة، لتجربة مشاهدة شبيهة بالواقع إلى حد كبير، في النهار أو في الليل.
يتماشى المعالج الرباعي النواة من Philips مع قوة نظام Android لتزويدك بتجربة لعب شيّقة. وبفضل نظام Android المضمّن في تلفزيونك، ستتمكّن من التنقل بين التطبيقات وتشغيلها وتشغيل مقاطع الفيديو بسرعة وسلاسة ومتعة عالية.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
تلفزيون Android
ميزات Smart TV
تطبيقات الوسائط المتعددة
المعالجة
الصوت
إمكانية الاتصال
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
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