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  • يغمرك بمشاعر قوية. يقدم لك أدق التفاصيل. يغمرك بمشاعر قوية. يقدم لك أدق التفاصيل. يغمرك بمشاعر قوية. يقدم لك أدق التفاصيل.
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    8900 series تلفزيون MiniLED بدقة 4K UHD

    55PML8969/56

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    يغمرك بمشاعر قوية. يقدم لك أدق التفاصيل.

    لون أسود عميق وألوان نابضة بالحياة. دع المشاعر القوية تغمرك مع تلفزيون Philips بتقنية MiniLED، من الألعاب إلى مشاهدة الأفلام. ستحصل على صورة تشبه الواقع لدرجة أنك ستريد لمسها والشعور بها. أضف جوًا رائعًا إلى تجربتك مع صوت من Dolby Atmos.

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    8900 series تلفزيون MiniLED بدقة 4K UHD

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    يغمرك بمشاعر قوية. يقدم لك أدق التفاصيل.

    Google TV بدقة 4K UHD وتقنية MiniLED

    • 139 سم (55 بوصة) تلفزيون MiniLED بدقة 4K UHD
    • Google TV™
    • Dolby Vision وDolby Atmos
    MiniLED. مناطق الإضاءة الخلفية الذكية. تباين مذهل

    MiniLED. مناطق الإضاءة الخلفية الذكية. تباين مذهل

    يدعم تلفزيون MiniLED من Philips كل تنسيقات HDR الرئيسية ويقدم لك صورة مبهرة بالفعل على الشاشة الكبيرة، مع تدرجات غنية من اللون الأسود وألوان واقعية. يتم خفت ضوء أكثر من ألف منطقة إضاءة خلفية ذكية أو زيادة سطوعها بشكل مستقل لتمكين التباين الفائق والعمق الحقيقي.

    صورة فائقة الوضوح. مشاهدة مليئة بالحياة.

    صورة فائقة الوضوح. مشاهدة مليئة بالحياة.

    مهما كان ما تشاهده، يقدم لك تلفزيون LED بدقة 4K هذا صورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. هذا ويتوافق التلفزيون مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.

    الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

    الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

    ما الذي تريد مشاهدته؟ يجمع Google TV الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظمها لك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.

    رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

    رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

    بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.

    تحكّم صوتي مع الذكاء الاصطناعي- مساعد Google Assistant

    تحكّم صوتي مع الذكاء الاصطناعي- مساعد Google Assistant

    يمكنك اختيار المساعدات الصوتية! اضغط على زر Google Assistant الموجود في جهاز التحكم عن بُعد ويمكنك استخدام صوتك للعثور على الأفلام والعروض والحصول على التوصيات والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة.

    جاهز للألعاب. 120 هرتز، تقنية VRR.

    جاهز للألعاب. 120 هرتز، تقنية VRR.

    العب بدون قيود واستمتع بالألوان النابضة بالحياة التي توفرها شاشة MiniLED! يتميز تلفزيون HDMI 2.1، بمعدل تحديث أصلي فائق السرعة يبلغ 120 هرتز، ويوفر أفضل ما في معدات الألعاب من الجيل التالي مع طريقة لعب سلسة وسريعة الاستجابة وحركة طبيعية فائقة السلاسة ورسومات رائعة المظهر.

    لون QLED لألوان زاهية واستثنائية

    يستخدم تلفزيون QLED هذا ألوانًا بتقنية quantum dot لتمكين لوحة LED من تزويدك بألوان زاهية إلى أقصى حد. أصبح بإمكانك الآن مشاهدة ألوان شبيهة بالواقع أمام عينَيك على تلفزيون QLED هذا.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      شاشة العرض
      • مصابيح LED صغيرة دقة 4K UHD
      • 4K Ultra HD QLED
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      معدل التحديث الأصلي
      120  هرتز
      تحسين الصورة
      • HDR10
      • HLG (معيار Hybrid Log Gamma)
      • Dolby Vision
      • قياسي، ديناميكي، أفلام، ECO، لطيف، زاهٍ، رياضي، ألعاب

    • دقة الشاشة

      معدل تحديث الدقة
      640 × 480 - 60 هرتز 576 بكسل -50 هرتز 720 بكسل -50/60 هرتز 1920 × 1080 بكسل -24/25/30/50/ 60/100/120 هرتز 2560 × 1440 - 60/120 هرتز 3840×2160 بكسل - 24/25/30/50/60/100/120 هرتز

    • دقة الشاشة المعتمدة

      إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
      دعم HDR‏، HDR10/ HLG
      إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
      • دعم HDR
      • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      تلفزيون رقمي
      DVB-T/T2
      دعم MPEG
      • MPEG2
      • MPEG4
      تلتيكست
      1000 صفحة تشعبية
      دعم HEVC
      نعم

    • تلفزيون ذكي

      نظام التشغيل
      Google TV™
      حجم الذاكرة (Flash)*
      32 غيغابايت

    • ميزات Smart TV

      تطبيقات SmartTV*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • بحث في Google
      • YouTube Music
      • Netflix
      سهولة الاستخدام
      زر القائمة الذكية الشامل
      برنامج ثابت قابل للترقية
      • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
      • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
      • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
      جهاز تحكم عن بُعد
      مع صوت
      المساعد الصوتي*
      • مساعد Google مضمّن
      • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تنسيقات تشغيل الفيديو
      MPEG1،‏MPEG2،‏MPEG4،‏H.264،‏HEVC/H.265،‏VP8،‏AVS،‏ AVS2.0،‏AV1،‏ Motion JPEG،‏H،‏VP9
      تنسيقات تشغيل الموسيقى
      MPEG1/2 Layer1،‏MPEG1/2 Layer2،‏AMR،‏MPEG1/2 Layer3،‏AC3،‏EAC3(DDP)،‏LPCM،‏AAC،‏ HEAAC
      تنسيقات الترجمات المعتمدة
      • ‎.SMI
      • ‎.SRT
      • ‎.SUB
      • ‎.TXT
      • ‎.ASS
      • ‎.SSA
      تنسيقات تشغيل الصورة
      JPEG، ‏GIF، ‏PNG، ‏BMP، ‏HEIF

    • تفاعل المستخدم

      جهاز تحكم عن بُعد
      الصوت*
      مؤشر قوة الإشارة
      نعم

    • الصوت

      قوة الإخراج (RMS)
      16 واط
      تكوين مكبر الصوت
      مكبر صوت 8 واط (عدد 2)
      تحسين الصوت
      Dolby Atmos

    • إمكانية الاتصال

      عدد توصيلات HDMI
      3
      EasyLink ‏(HDMI-CEC)
      • التشغيل بكبسة زر واحدة
      • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
      • وضع الاستعداد في النظام
      • التحكم في صوت النظام
      عدد USB
      2
      الاتصال اللاسلكي
      • Bluetooth 5.0
      • Wi-Fi 802 11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
      توصيلات أخرى
      • الهوائي IEC75
      • Ethernet-LAN RJ-45
      • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
      • إدخال الصوت يمين/يسار + AV ‏(Mini)
      • إخراج الصوت (3,5 مم)
      HDCP 2.2
      نعم
      HDMI eARC
      نعم في HDMI3
      ميزات HDMI 2.1
      • eARC في HDMI 3
      • معدل بيانات 48 جيجابت في الثانية كحد أقصى
      • HDMI VRR

    • ميزات فيديو HDMI مدعومة

      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HLG

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      تيار متردد 100-240 فولت، 50‏/60 هرتز
      درجة الحرارة المحيطة
      من 5 إلى 35 درجة مئوية
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
      • كتم صوت الصورة (للراديو)
      • وضع Eco

    • الملحقات

      الملحقات المتضمّنة
      • بطاريتان AAA
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • دليل المستخدم

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1226  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع
      719  ملليمترًا
      تعيين العمق
      83  ملليمترًا
      وزن المنتج
      14  كلغ
      تعيين العرض (مع الحامل)
      1226  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع (مع الحامل)
      769  ملليمترًا
      تعيين العمق (مع الحامل)
      305  ملليمترًا
      وزن المنتج (مع الحامل)
      14.6  كلغ
      عرض العلبة
      1340  ملليمترًا
      ارتفاع العلبة
      812  ملليمترًا
      عمق العلبة
      134  ملليمترًا
      الوزن مع التغليف
      18  كلغ
      أبعاد أداة التركيب على الحائط
      400 x‏ 200 ملم

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • بطاريتان AAA
    • سلك الطاقة
    • دليل البدء السريع
    • كتيّب المسائل القانونية والأمان
    • حامل التثبيت على الطاولة
    • جهاز تحكم عن بُعد

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    الآراء

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    • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
    • لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%
    • ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
    • إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
    • يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
    • يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.
    • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
    • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC.
    • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC. أما YouTube وOk Google والعلامات الأخرى فهي علامات تجارية لشركة Google LLC.
    • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
    • بسبب قيود الإرسال التي تحدّ تقنية Bluetooth اللاسلكية، قد يحدث تأخير صوتي بسيط عند الاستماع إلى الصوت من سماعات رأس أو مكبرات صوت مزوّدة بتقنية Bluetooth. عندما يحدث ذلك، قد تلاحظ أن الشخص يحرّك شفتيه إلا أن الصوت متأخر قليلاً في الحوار المنطوق.
    • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
    • حجم الذاكرة (7100 ): ‏32 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
    • الصور هي لأغراض توضيحية فقط
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