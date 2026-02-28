ضمان لمدة عامين
50PUT7231/56
تصميم ذكي، أداء ذكي، شاشة نابضة بالحياة
مع تلفزيون Philips بدقة 4K هذا، لن تحتاج إلى التنقل بين المنصات. يوفّر هذا التلفزيون الذكي بدقة 4K جودة صورة نابضة بالحياة في كل مرة. استمتع بتجربة سينمائية مع Dolby Atmos وبث سلس عبر Google TV.
126 سم (50 بوصة)، 4K UHD، تلفزيون LED
Google TV™
Dolby Vision وDolby Atmos
يكمن جمال التلفزيون المزوّد بدقة 4K Ultra HD في الاستمتاع بأدقّ التفاصيل. إذ يحوّل محرك Pixel Precise Ultra HD من Philips أي صورة مدخلة إلى دقة UHD مذهلة على الشاشة. استمتع بصور متحركة سلسة ودقيقة في الوقت نفسه وبمستوى تباين استثنائي. اكتشف تدرجات أغنى من اللون الأسود والأبيض وألوان زاهية وتدرجات طبيعية للون البشرة في كل مرة ومهما كان المصدر.
مهما كان ما تشاهده، يقدم لك تلفزيون LED بدقة 4K هذا صورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. هذا ويتوافق التلفزيون مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.
تأخذك تقنيتا Dolby Vision وDolby Atmos إلى عالم المخرج، حيث يتماشى كل مشهد، بوضوح تام وفقًا لمعايير السينما، فيمتّع عينيك وأذنيك. سواء أكنت تشاهد الأفلام أم المباريات الرياضية أم الألعاب، أحط نفسك بتجارب سينمائية أكثر واقعية مع كل لحظة مذهلة.
المراجعات
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%
ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
إن الصور المبيّنة على الموقع الإلكتروني هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
يجب توفر اشتراك في Disney+. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com(c) 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+ بلغات وبلدان محددة.
يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للشروط على https://www.netflix.com
إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC.
إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC. أما YouTube وOk Google والعلامات الأخرى فهي علامات تجارية لشركة Google LLC.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
بسبب قيود الإرسال التي تحدّ تقنية Bluetooth اللاسلكية، قد يحدث تأخير صوتي بسيط عند الاستماع إلى الصوت من سماعات رأس أو مكبرات صوت مزوّدة بتقنية Bluetooth. عندما يحدث ذلك، قد تلاحظ أن الشخص يحرّك شفتيه إلا أن الصوت متأخر قليلاً في الحوار المنطوق.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
حجم الذاكرة (Flash): قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة (مسبقًا) مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
الصور هي لأغراض توضيحية فقط