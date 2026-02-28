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تم إيقافه
49PFT5200/56
Full HD، شاشة رفيعة، LED TV
التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من سلسلة 5200 من Philips بدقة Full HD ومحرك الصور Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة.
123 سم (49 بوصة)
Full HD، LED TV
DVB-T/T2
بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برنامجك التلفزيوني المفضل أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لمشاهدة فيديو، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بمستوى تباين وألوان وحدة مثالي.
يستحق التلفزيون المتميّز بخطوط وعصرية وأنيقة حاملاً يرفعه بشكل استثنائي. لذلك، ابتكر المصممون في Philips TV هذا الحامل الفريد وبتصميم مفتوح ليتماشى بشكل رائع مع ديكور منزلك.
شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.
المراجعات
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
يمكن التسجيل على جهاز USB للقنوات الرقمية فقط، وقد تكون التسجيلات مقيّدة بحماية البث من النسخ (CI+). بالإضافة إلى ذلك، قد تُطيّق قيود خاصة بالبلد والقناة.