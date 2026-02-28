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Momentumدقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

436M6VBPAB/89

عِش اللحظة

اختبر مستوىً جديدًا من الترفيه الغامر بفضل شاشة Momentum بدقة 4K مع ميزة HDR وإضاءة Ambiglow. تأتي الشاشة الموسّعة مزوّدة بدقة 4K UHD ومع DisplayHDR 1000 لتوفير جودة صور واضحة جدًا وتنبض بالحياة، فتسمح لك بأن تعيش اللحظة.

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  • Momentum

  • 43 (42,51 بوصة / 108 سم قطري)

  • 3840‏ × 2160 (4K UHD)

DisplayHDR 1000 لتفاصيل زاهية بالفعل وواقعية

تقدّم DisplayHDR 1000 المعتمدة من VESA تجربة مرئية مختلفة بالكامل مقارنة بالشاشات الأخرى المتوافقة مع HDR. استمتع بتدرجات أغنى من اللون الأسود وتدرجات ساطعة من اللون الأبيض مع ألوان رائعة، لإبراز تفاصيل لم تختبرها من قبل. يمكن للاعبين العثور على الأعداء المختبئين في الزوايا المظلمة والظلال بسهولة تامة، كما يمكن لمشاهدي الأفلام الاستمتاع بعرض غامر أكثر وشبيه بالواقع. تأتي شاشة Momentum هذه من Philips مزوّدة بأوضاع HDR متعددة، وقد تم تحسين كل منها بحسب سيناريوهات الاستخدام الخاصة بك: HDR للألعاب وHDR للأفلام وHDR للصور.

تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.

يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين الأجهزة والشاشة

تأخير الإدخال هو الوقت بين تنفيذ إجراء مع أجهزة متصلة ورؤية النتيجة على الشاشة. يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين إدخال أمر من أجهزتك إلى الشاشة ويحسّن بشكل كبير تشغيل ألعاب الفيديو التي تتطلب ردود فعل سريعة، ويُعدّ مهمًا بشكل خاص لهواة الألعاب التنافسية والسريعة الحركة.

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إخلاء المسؤولية

  1. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  2. أفضل وقت للتأخير المنخفض في الإدخال < 4 ميللي ثانية، ينطبق ذلك في بعض الحالات ويمكنك قياسه.

  3. لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt

  4. شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2

  5. تغطية BT. 709 ‏/ DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976

  6. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.

  7. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  8. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  9. تمت إعادة إنتاج ألوان 8 بت مع التحكم بمعدل الإطار (FRC) للحصول على 10 بت