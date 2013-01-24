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X-tremeVision

لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

42403XVS1
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    X-tremeVision لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    42403XVS1

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    يمنح حل إضاءة xenon عالي الطاقة هذا رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 50% ويوفّر أقصى حد من السطوع لإمكانية رؤية قصوى بغية تلبية حاجات أكثر السائقين تطلبًا. تعد مصابيح Xenon X-tremeVision من Philips الخيار الأمثل للسائقين. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeVision لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    يمنح حل إضاءة xenon عالي الطاقة هذا رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 50% ويوفّر أقصى حد من السطوع لإمكانية رؤية قصوى بغية تلبية حاجات أكثر السائقين تطلبًا. تعد مصابيح Xenon X-tremeVision من Philips الخيار الأمثل للسائقين. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    يمنح حل إضاءة xenon عالي الطاقة هذا رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 50% ويوفّر أقصى حد من السطوع لإمكانية رؤية قصوى بغية تلبية حاجات أكثر السائقين تطلبًا. تعد مصابيح Xenon X-tremeVision من Philips الخيار الأمثل للسائقين. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeVision لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    يمنح حل إضاءة xenon عالي الطاقة هذا رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 50% ويوفّر أقصى حد من السطوع لإمكانية رؤية قصوى بغية تلبية حاجات أكثر السائقين تطلبًا. تعد مصابيح Xenon X-tremeVision من Philips الخيار الأمثل للسائقين. إكتشف كلّ المميزات

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      • نوع المصباح: D3S
      • حزمة مكونة من: 1
      • 42 فولت، 35 واط
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

      شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

      غالبًا ما تحصل مصابيحنا على جوائز من خبراء السيارات

      إن شركة Philips هي من اخترعت تقنية Xenon HID

      إن شركة Philips هي من اخترعت تقنية Xenon HID

      توفر مصابيح Xenon HID (تفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. في الواقع، يمكن مقارنة الضوء الأبيض القوي الذي توفره مصابيح Xenon HID بضوء النهار. وقد أظهرت الدراسات أن مصابيح السيارات Xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق ورؤية العوائق وإشارات السير بسرعة أكبر مقارنة بالمصابيح التقليدية.

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

      رؤية أفضل لقيادة أكثر أمانًا

      توفر لك مصابيح VisionPlus قدرة تفاعل أفضل كونك ستتمكن من رؤية العوائق وإشارات السير مسبقًا. يُشكّل الضوء محورًا أساسيًا من القيادة ويُعدّ الجزء الأول والوحيد في دورة السلامة التي تساعد في الواقع على تجنب وقوع الحوادث. وتعزز Philips الحماية الفعالة للسلامة لتجنب وقوع الحوادث من خلال زيادة الرؤية العامة وإنارة الطرقات. وفي الواقع، تزيد حرارة اللون 4800 كلفن من الراحة البصرية.

      تعد مصابيح Xenon X-treme vision حل الأداء الأمثل

      تم تصميم مصابيح Xenon X-treme vision بتقنية Xenon من Philips لأعلى مستوى أداء. وتساعدك مصابيح Xenon X-treme vision التي توفر شعاعًا أطول على رؤية العوائق مسبقًا وتحسين منظور الجانبين. وتلبي مصابيح Xenon X-treme vision حاجات أكثر السائقين تطلبًا وتحافظ في الوقت نفسه على الجودة العالية للمعدات الأصلية والأداء المتفوق من خلال إنتاج المزيد من الضوء.

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

      لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز: إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN3
         8727900364675 
        EAN1
         8727900364668 
        نوع العلبة
        S1

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        42  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        35  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        2500 ساعة

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        4800  كلفن
        لومن
        3200 ±450  لومن

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        42403XVS1
        رمز الطلب
        36466833

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.305  كلغ
        الارتفاع
        14  سم
        الطول
        14,6  سم
        العرض
        13,1  سم

      • وصف المنتج

        نوع
        D3S
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        التعيين
        مصباح D3S X-tremeVision
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        Xenon X-tremeVision
        التقنية
        زينون
        القاعدة
        PK32d-5

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        2
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        152.5  غ
        الارتفاع
        14  سم
        الطول
        12.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        67.5  غ
        العرض
        6.8  سم

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء
        أبرز ما في المنتج
        ضوء أكثر حتى 50%

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