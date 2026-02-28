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42403WHV2C1
ضوء أبيض ساطع ونقي يهزم الظلمة
تقوم مصابيح Xenon WhiteVision من الجيل الثاني من Philips بإنشاء مظهر أبيض قوي لسيارتك وإنتاج ضوء أبيض ساطع وموحد أكثر على الطرقات. إنه الخيار المثالي لمصابيح xenon الأمامية لملاءمة شكل مصابيح LED.
نوع المصباح: D3S
42 فولت، 35 واط
عدد اللمبات: 1
تُعد المصابيح الأمامية Xenon White Vision من الجيل الثاني من Philips الخيار المثالي للسائقين الراغبين بمظهر أبيض حاد لمصابيحهم الأمامية، شبيه بمظهر ضوء مصابيح LED. ومع توفير حرارة لون معادلة لمصابيح LED، تُعتبر مصابيح Xenon White Vision من الجيل الثاني الترقية الأمثل لمصابيحك الأمامية xenon.
مع حرارة لون تصل إلى 5000 كلفن، تضيء مصابيح Xenon WhiteVision من Philips الطريق أمامك بواسطة شعاع أبيض حاد ونقي ينير مسارك وسط الظلمة. وبدلاً من إجهاد نفسك لرؤية الطريق أمامك، ستستمتع بقيادة شيقة وآمنة أكثر. مع أضواء السيارات من Philips، لن تحد القيادة ليلاً من تحركاتك بعد الآن.
من المهم جدًا أن تتمكن من رؤية العلامات والإشارات على الطريق وتحديدها بسرعة عند القيادة ليلاً. ومع مصابيح Xenon WhiteVision تحصل على ضوء أبيض قوي وموحّد، إذ توفر المصابيح الأمامية بحرارة لون عالية تباينًا أعلى وانعكاسات أفضل للأجسام والإشارات. وستستمتع بتجربة قيادة مريحة وآمنة أكثر. في الواقع، يعود السبب في الكثير من حوادث السير على الطرقات إلى سائقين منهكين فقدوا تركيزهم. يساعدك هذا الضوء الأكثر بياضًا على الحفاظ على تركيزك وتيقّظك عند القيادة ليلاً.
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