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Xenon WhiteVision gen2لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

42403WHV2C1

ضوء أبيض ساطع ونقي يهزم الظلمة

تقوم مصابيح Xenon WhiteVision من الجيل الثاني من Philips بإنشاء مظهر أبيض قوي لسيارتك وإنتاج ضوء أبيض ساطع وموحد أكثر على الطرقات. إنه الخيار المثالي لمصابيح xenon الأمامية لملاءمة شكل مصابيح LED.

عرض جميع المزايا

ضوء قوي أكثر بياضًا يحسّن تركيز السائق

ضوء أبيض ساطع ونقي يهزم الظلمة

  • نوع المصباح: D3S

  • 42 فولت، 35 واط

  • عدد اللمبات: 1

أثر أبيض إلى أقصى حد يلائم مصابيح LED الأخرى في سيارتك

تُعد المصابيح الأمامية Xenon White Vision من الجيل الثاني من Philips الخيار المثالي للسائقين الراغبين بمظهر أبيض حاد لمصابيحهم الأمامية، شبيه بمظهر ضوء مصابيح LED. ومع توفير حرارة لون معادلة لمصابيح LED، تُعتبر مصابيح Xenon White Vision من الجيل الثاني الترقية الأمثل لمصابيحك الأمامية xenon.

شعاع ضوء أبيض حاد ونقي لإنارة الطرق المظلمة

مع حرارة لون تصل إلى 5000 كلفن، تضيء مصابيح Xenon WhiteVision من Philips الطريق أمامك بواسطة شعاع أبيض حاد ونقي ينير مسارك وسط الظلمة. وبدلاً من إجهاد نفسك لرؤية الطريق أمامك، ستستمتع بقيادة شيقة وآمنة أكثر. مع أضواء السيارات من Philips، لن تحد القيادة ليلاً من تحركاتك بعد الآن.

تباين أعلى لرؤية محسّنة وقيادة أكثر أمانًا

من المهم جدًا أن تتمكن من رؤية العلامات والإشارات على الطريق وتحديدها بسرعة عند القيادة ليلاً. ومع مصابيح Xenon WhiteVision تحصل على ضوء أبيض قوي وموحّد، إذ توفر المصابيح الأمامية بحرارة لون عالية تباينًا أعلى وانعكاسات أفضل للأجسام والإشارات. وستستمتع بتجربة قيادة مريحة وآمنة أكثر. في الواقع، يعود السبب في الكثير من حوادث السير على الطرقات إلى سائقين منهكين فقدوا تركيزهم. يساعدك هذا الضوء الأكثر بياضًا على الحفاظ على تركيزك وتيقّظك عند القيادة ليلاً.

المواصفات التقنية

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