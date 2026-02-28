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42403VIS1
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يستبدل مصباح Xenon Vision من Philips مصباحًا محروقًا واحدًا مع ملاءمة لون المصباح الذي لم يتم تغييره، وذلك بفضل تقنية استبدال المصباح الواحد الجديدة. بالتالي، يعدّ المصباح البديل المثالي، كما أنه اقتصادي!
نوع المصباح: D3S
42 فولت، 35 واط
عدد اللمبات: 1
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.
غالبًا ما تحصل مصابيحنا على جوائز من خبراء السيارات
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