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X-tremeVision

لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

12258XV+B1
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    X-tremeVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    12258XV+B1

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    تعتبر لمبات السيارات X-tremeVision من Philips من اللمبات الأكثر سطوعًا التي يمكنك شراؤها؛ فهي تتفوّق على معظم مصابيح السيارات الأخرى مع سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130%، وطول فائق لشعاع الضوء فتتمكّن من الرؤية لمسافة أبعد، والتفاعل بشكل أسرع، والقيادة بمستوى أمان أكبر. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    انتقل بالأداء إلى مستويات جديدة

    تعتبر لمبات السيارات X-tremeVision من Philips من اللمبات الأكثر سطوعًا التي يمكنك شراؤها؛ فهي تتفوّق على معظم مصابيح السيارات الأخرى مع سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130%، وطول فائق لشعاع الضوء فتتمكّن من الرؤية لمسافة أبعد، والتفاعل بشكل أسرع، والقيادة بمستوى أمان أكبر. إكتشف كلّ المميزات

    انتقل بالأداء إلى مستويات جديدة

    تعتبر لمبات السيارات X-tremeVision من Philips من اللمبات الأكثر سطوعًا التي يمكنك شراؤها؛ فهي تتفوّق على معظم مصابيح السيارات الأخرى مع سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130%، وطول فائق لشعاع الضوء فتتمكّن من الرؤية لمسافة أبعد، والتفاعل بشكل أسرع، والقيادة بمستوى أمان أكبر. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    انتقل بالأداء إلى مستويات جديدة

    تعتبر لمبات السيارات X-tremeVision من Philips من اللمبات الأكثر سطوعًا التي يمكنك شراؤها؛ فهي تتفوّق على معظم مصابيح السيارات الأخرى مع سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130%، وطول فائق لشعاع الضوء فتتمكّن من الرؤية لمسافة أبعد، والتفاعل بشكل أسرع، والقيادة بمستوى أمان أكبر. إكتشف كلّ المميزات

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      ضوء أكثر سطوعًا حتى 130%

      • نوع المصباح: H1
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 55 واط
      • مزيد من الضوء
      فترة استهلاك من الأمان حتى تتمكّن من الرؤية والظهور

      فترة استهلاك من الأمان حتى تتمكّن من الرؤية والظهور

      يشكل أي فشل محتمل لقطعة بديلة خطرًا عليك وعلى سيارتك، وينطبق ذلك بالتحديد على المصابيح الأمامية. إذ يقلّص كل مصباح أمامي مكسور قابلية الرؤية والسلامة لك وللسيارات القادمة باتجاهك. لذلك، تم تخصيص مصابيح X-tremeVision من Philips لفترة استهلاك طويلة وموثوقة. بالتالي، يمكنك أن ترى وتظهر لفترات أطول من أي مصباح عالي الأداء آخر.

      يعني الأداء مزيدًا من الضوء وفترة استهلاك أطول

      يعني الأداء مزيدًا من الضوء وفترة استهلاك أطول

      تم تصنيع مصابيح X-tremeVision من Philips لأداء متميز، فهي تنتج ضوءًا أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 130% من دون المساومة على فترة الاستهلاك. ومع ما يصل إلى 450 ساعة عمل*، تعتبر فترة استهلاك مصابيح X-tremeVision من Philipsأعلى بكثير من أي منتجات منافسة في فئة الأضواء الأقوى (*تم اختبار H4 وH7 على فولطية قياسية من 13.2 فولت)

      واحدة من أكثر اللمبات سطوعًا لأداء ضوء أمثل

      واحدة من أكثر اللمبات سطوعًا لأداء ضوء أمثل

      تثبّت المصابيح الأمامية X-tremeVision من Philips صدارتها في عالم إضاءة السيارات، بفضل هندسة فتيلها العالية الدقة والمحسّنة، وتعبئة الغاز العالي الضغط لغاية 13 بار، والطلاء العالي الدقة وزجاج الكوارتز العالي الجودة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. وتم تصميمها للحصول على أعلى مستوى من الأداء ومن دون المساومة على الرؤية الواضحة.

      أكثر المصابيح الأمامية الآمنة التي يسمح باستخدامها على الطريق

      أكثر المصابيح الأمامية الآمنة التي يسمح باستخدامها على الطريق

      تعتبر مصابيح X-tremeVision من Philips أكثر طريقة آمنة وسهلةً وفعالة لترقية مصابيح سيارتك الأمامية ضمن المعايير القانونية. وهي معتمدة من أنظمة ECE بالكامل.

      ضوء أكثر بياضًا بكثير لتحسين الراحة والسلامة

      يعتبر الضوء الأبيض الساطع (بحرارة لون تصل إلى 3500 كلفن) ضوءًا أكثر بياضًا بكثير من المصابيح الأمامية القياسية. توفّر تقنية الطلاء المتدرّج الحاصلة على براءة اختراع من Pilips ضوءًا أكثر قوة. بالتالي، ستتمكن من الاستمتاع بأداء الإضاءة الأكثر سطوعًا وتجربة قيادة مريحة جدًا

      جودة شعاع وأداء استثنائيان

      مع مزيج من ضوء إضافي وحرارة لون أكبر، تكسب مصابيح X-tremeVision من Philips الرهان كواحدة من أفضل الأشعة أداءً في قسم مصابيح الهالوجين.

      تباين عالٍ لقيادة مريحة

      تسمح حرارة اللون الإضافية في المصابيح الأمامية X-tremeVision من Philips (المتوفرة في H1 وH4 وH7) لعينيك بالتركيز بشكل أفضل وتحديد التباينات على مسافات بعيدة. ويساهم هذا الأمر في جعل القيادة بالظلام تجربة مريحة أكثر وآمنة.

      تمكّن من الرؤية لمسافة أبعد والتفاعل بشكل أسرع مع سطوع إضافي يصل إلى 130%

      تعتبر الإضاءة المثالية مهمة جدًا تحديدًا عندما يتعلق الأمر بالمسافات، أي عادة ما بين 75-100 متر أمام سيارتك. تعزز مصابيح X-tremeVision من Philips رؤيتك مع مزيد من السطوع بنسبة تصل إلى 130%. يساعد هذا الأمر على تمييز العوائق وأي مخاطر محتملة

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        التقنية
        هالوجين
        نوع
        H1
        المجموعة
        X-tremeVision
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        التعيين
        مصباح H1 X-tremeVision
        تصديق ECE
        نعم
        القاعدة
        P14.5s

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        55  واط

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12258XV+B1
        رمز الطلب
        37164230

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        B1
        EAN1
        8727900371642
        EAN3
        8727900371659

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        الارتفاع
        12.9  سم
        العرض
        2.6  سم
        الطول
        9.5  سم

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.44  كلغ
        الارتفاع
        13  سم

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء
        أبرز ما في المنتج
        ضوء أكثر سطوعًا حتى 130%

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 350 ساعة

      • خصائص الضوء

        لومن
        1550 ±15%  لومن
        حرارة اللون
        3500 كلفن  كلفن

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