فترة استهلاك من الأمان حتى تتمكّن من الرؤية والظهور

يشكل أي فشل محتمل لقطعة بديلة خطرًا عليك وعلى سيارتك، وينطبق ذلك بالتحديد على المصابيح الأمامية. إذ يقلّص كل مصباح أمامي مكسور قابلية الرؤية والسلامة لك وللسيارات القادمة باتجاهك. لذلك، تم تخصيص مصابيح X-tremeVision من Philips لفترة استهلاك طويلة وموثوقة. بالتالي، يمكنك أن ترى وتظهر لفترات أطول من أي مصباح عالي الأداء آخر.