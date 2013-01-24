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اشعر بالأمان، وقُد بأمان
لأعلى مستوى من الأداء والسلامة، تم تصميم لمبات X-tremeVision moto من Philips بتقنية متطورة لتوفير سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130% للسائقين الذين يريدون الرؤية إلى مسافة أبعد. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
لأعلى مستوى من الأداء والسلامة، تم تصميم لمبات X-tremeVision moto من Philips بتقنية متطورة لتوفير سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130% للسائقين الذين يريدون الرؤية إلى مسافة أبعد. إكتشف كلّ المميزات
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
لأعلى مستوى من الأداء والسلامة، تم تصميم لمبات X-tremeVision moto من Philips بتقنية متطورة لتوفير سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130% للسائقين الذين يريدون الرؤية إلى مسافة أبعد. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
لأعلى مستوى من الأداء والسلامة، تم تصميم لمبات X-tremeVision moto من Philips بتقنية متطورة لتوفير سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130% للسائقين الذين يريدون الرؤية إلى مسافة أبعد. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة والاهتزازات القصوى، ما يُلغي خطر الانفجار. لذلك، تستطيع اللمبات المصنوعة من زجاج الكوارتز من Philips (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى. وكلما ازدادت قوة الضوء، تحسّنت تجربة القيادة، مهما كان الطريق أمامك مظلمًا.
تعكس المصابيح الأمامية X-tremeVision moto ضوءًا أكثر سطوعًا على الطريق بنسبة تصل إلى 130% بفضل هندسة فتيلها المحسّنة واستخدام تركيبات غاز فريدة.
تم تصميم لمبات X-tremeVision moto من Philips بتقنية متطورة. وتم تعبئة اللمبات بتركيبة غاز فريدة تساهم في خفض نسبة تلف فتيل المصباح، ما يحسّن بدوره متانة المصباح ويحسّن مدة استهلاكه.
تم تصميم مصابيح X-tremeVision moto لأداء عالٍ بناء على تقنية متطورة في تصميم الفتيل وهندسة محسّنة. ويتم عكس الضوء الأبيض الساطع حيث تدعو الحاجة أكثر على الطريق أمامك. سيساعدك ذلك على الرؤية إلى مسافة أبعد والتفاعل بشكل أسرع في حال تقدّم أحدهم من جانب الطريق أو دخلت سيارة فجأة إلى خطك.
تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001، ISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.
طوال أكثر من 100 عام، كانت مصابيح Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في المركبات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
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