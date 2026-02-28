معدلات تحديث تبلغ 165 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، وتحتاج إلى شاشة تعرض صورًا سلسة للغاية وخالية من أي تأخير، فما عليك سوى استخدام هذه الشاشة من Philips، إذ إنها تُعيد رسم صورة الشاشة لغاية 165 مرة في الثانية، ما يجعلها أسرع من الشاشة القياسية. يُظهر معدل الإطار الأدنى الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، ما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها، لكن، بفضل معدل الإطار الذي يبلغ 165 هرتز، يمكنك عرض تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة ورؤية تحركات العدو بشكل سلس للغاية بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل هذه الشاشة من Philips شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة للغاية في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.