ضمان لمدة عامين
345B1C/89
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تبلغ شاشة B line المقوسة والعريضة جدًا من Philips مقاس 34 بوصة، وهي توفر لك إمكانية عرض عملك بشكل يلتف حول الشاشة. استمتع بظروف عمل مثالية بفضل الشاشة بدقة WQHD وتصميم الحامل المريح. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين.
B Line
34 بوصة (86,36 سم)
3440 × 1440 (WQHD)
توفر شاشات Philips هذه صورًا واضحة وعريضة جدًا بدقة Quad HD تبلغ 3440 x 1440 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف وزوايا مشاهدة عريضة تبلغ 178/178، للاستمتاع بصور ورسومات تنبض بالحياة. يسمح تنسيق 21:9 العريض جدًا بالحصول على إنتاجية أعلى مع مساحة إضافية لإجراء المقارنات جنبًا إلى جنب ورؤية المزيد من الأعمدة في جدول البيانات. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على معلومات تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.
وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.
لا ينبغي أن تضطر للاختيار بين تجربة لعب متقطعة أو إطارات مشوهة. استمتع بأداء سلس وخالٍ من العيوب مع أي معدل إطارات تقريباً بفضل تقنية Adaptive-Sync، ومعدل التحديث السريع والسلس، ووقت الاستجابة فائق السرعة.
المراجعات
قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976
يتعذّر دعم HDMI 1 مقارنة بـ HDMI 2 لوضع صورة داخل صورة/ صورة إلى جانب صورة (PIP/PBP) في الوقت نفسه
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.