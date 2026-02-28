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329M1RV/89
أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعلييّن، تقدّم شاشة المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بدقة 4K UHD الواضحة للغاية مع DisplayHDR 400 لجودة صور واضحة جدًا وزاهية، ولتكون في قلب الحدث.
مصممة لـ Xbox
Evnia 7000
32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)
3840 × 2160 (4K UHD)
أطلق العنان لألعاب الفيديو. لقد أقمنا شراكة مع فريق Xbox لتطوير هذه الشاشة المصممة لـ Xbox والمعتمدة لتزويدك بأداء Xbox Series X البصري المثالي فور توصيلها.
إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تُعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 120 مرة في الثانية، ما يجعلها أسرع من الشاشة القياسية. يُظهر معدل الإطار الأدنى الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، ما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 120 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.
أنت تلعب ألعاباً تنافسية وحماسية. وتريد شاشة تعرض صوراً فائقة السلاسة وبدون أي تأخير. تقوم شاشة Philips هذه بإعادة رسم صورة الشاشة حتى 144Hz مرة في الثانية، أي أسرع بمقدار 2.4 مرة من الشاشة القياسية. قد يؤدي معدل الإطارات المنخفض إلى ظهور الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، مما يجعل استهدافهم وضربهم صعباً. ومع معدل إطارات 144Hz، ستحصل على تلك الصور المهمة المفقودة على الشاشة التي تُظهر حركة العدو بسلاسة فائقة، لتتمكن من استهدافهم بسهولة. ومع Low input lag فائق الانخفاض وبدون تمزّق للشاشة، تُعد شاشة Philips هذه شريكك المثالي للألعاب.
الجوائز
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
يهدف وقت استجابة الصور المتحركة (MPRT) إلى ضبط مستوى السطوع لتخفيف الضبابية، فلا يمكن ضبط مستوى السطوع عندما يكون MPRT قيد التشغيل. لتخفيف الحركة الضبابية، ستومض إضاءة LED الخلفية بشكل متزامن مع معدل تحديث الشاشة، ما قد يتسبب بتغيير مستوى السطوع بشكل ملحوظ.
MPRT هو وضع محسَّن للألعاب. قد يؤدي تشغيل MPRT إلى وميض الشاشة بشكل ملحوظ. يوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.