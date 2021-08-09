مصطلحات البحث

AR
EN
1

Evnia Gaming Monitor

دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

329M1RV/89
Evnia
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
Evnia
  • أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
    -{discount-value}

    Evnia Gaming Monitor دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

    329M1RV/89
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي

    بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعلييّن، تقدّم شاشة Momentum المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بدقة 4K UHD الواضحة للغاية مع DisplayHDR 400 لجودة صور واضحة جدًا وزاهية، ولتكون في قلب الحدث. إكتشف كلّ المميزات

    Evnia Gaming Monitor دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

    أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي

    بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعلييّن، تقدّم شاشة Momentum المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بدقة 4K UHD الواضحة للغاية مع DisplayHDR 400 لجودة صور واضحة جدًا وزاهية، ولتكون في قلب الحدث. إكتشف كلّ المميزات

    أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي

    بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعلييّن، تقدّم شاشة Momentum المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بدقة 4K UHD الواضحة للغاية مع DisplayHDR 400 لجودة صور واضحة جدًا وزاهية، ولتكون في قلب الحدث. إكتشف كلّ المميزات

    Evnia Gaming Monitor دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

    أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي

    بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعلييّن، تقدّم شاشة Momentum المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بدقة 4K UHD الواضحة للغاية مع DisplayHDR 400 لجودة صور واضحة جدًا وزاهية، ولتكون في قلب الحدث. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل Evnia

      أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي

      • مصممة لـ Xbox
      • Evnia 7000
      • 32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)
      • 3840‏ × 2160 (4K UHD)
      مصممة لـ Xbox لتجربة ألعاب مثالية

      مصممة لـ Xbox لتجربة ألعاب مثالية

      أطلق العنان لألعاب الفيديو. لقد أقمنا شراكة مع فريق Xbox لتطوير هذه الشاشة المصممة لـ Xbox والمعتمدة لتزويدك بأداء Xbox Series X البصري المثالي فور توصيلها.

      معدلات تحديث تبلغ 120 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

      معدلات تحديث تبلغ 120 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

      إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تُعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 120 مرة في الثانية، ما يجعلها أسرع من الشاشة القياسية. يُظهر معدل الإطار الأدنى الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، ما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 120 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.

      معدلات تحديث تبلغ 144 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

      معدلات تحديث تبلغ 144 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

      إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 144 مرة في الثانية، أي 2,4 مرات أسرع من أي شاشة قياسية أخرى. مع معدل إطار أدنى قد يبدو الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، مما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 144 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.

      AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

      AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

      ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.

      يمنحك SmartImage HDR مشاهدة مثالية من محتوى HDR لديك

      يمنحك SmartImage HDR مشاهدة مثالية من محتوى HDR لديك

      حدد أحد أوضاع SmartImage HDR ليناسب احتياجاتك على أفضل وجه. HDR للألعاب: محسّن للاستمتاع بألعاب الفيديو. مع تدرجات أغنى من اللون الأبيض والأسود، يصبح مشهد الألعاب حيويًا ويكشف عن مزيد من التفاصيل لتسهيل العثور على الأعداء المختبئين في الزاوية المظلمة والظلال. HDR للأفلام: وضع مثالي لمشاهدة فيلم HDR. يقدم تباينًا وسطوعًا أفضل لتجربة مشاهدة واقعية وغامرة أكثر. HDR للصور: تعزيز الأحمر والأخضر والأزرق لمرئيات تنبض بالحياة. DisplayHDR: معتمد من VESA DisplayHDR*. الوضع الشخصي: تخصيص الإعدادات في قائمة الصور. *يرجى مراجعة المواصفات لدرجة HDR.

      صوت محسّن مع DTS Sound™‎

      صوت محسّن مع DTS Sound™‎

      DTS Sound هو حل لمعالجة الصوت تم تطويره لتحسين تشغيل الموسيقى والأفلام والبث والألعاب على الكمبيوتر الشخصي بغض النظر عن عوامل الشكل. توفر تقنية DTS Sound تجربة صوت محيط ظاهري غامر مع جهير غني وتحسين الحوار ومستويات صوت محسّنة إلى أقصى الحدود وخالية من أي مقاطعة أو تشويش.

      تضفي تقنية Ambiglow بعدًا جديدًا على تجربة المشاهدة

      تضفي تقنية Ambiglow بعدًا جديدًا على تجربة المشاهدة

      تحسّن تقنية Ambiglow محتوى الشاشة من خلال إنشاء هالة ضوء من الشاشة نفسها. وهي تتميّز بمعالج سريع، يقوم بتحليل محتوى الصورة الواردة وبتكييف لون الضوء الذي يتم إرساله ومستوى سطوعه باستمرار ليتطابق مع الصورة. تم تصميم Ambiglow من Philips بشكل خاص لمشاهدة الأفلام أو المباريات الرياضية أو للمشاركة في الألعاب، وهي تزوّدك بتجربة مشاهدة فريدة وغامرة.

      وقت استجابة سريع (MPRT) يبلغ 1 ميللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

      وقت استجابة سريع (MPRT) يبلغ 1 ميللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

      إن MPRT (وقت استجابة الصور المتحركة) عبارة عن طريقة أسهل لوصف وقت الاستجابة، وهي تشير مباشرة إلى المدة المستغرقة من وقت رؤية التشويش الضبابي إلى وقت الحصول على صور نقية وواضحة. تتميّز شاشة Philips المخصصة للألعاب بوقت استجابة MPRT يبلغ 1 ميللي ثانية، للقضاء على التشويش والحركة الضبابية بفعالية، وتزويدك بمرئيات أوضح ودقيقة بهدف تحسين تجربة اللعب. إنها الخيار المثالي لتشغيل الألعاب الحماسية والتي تتطلب ردود فعل سريعة.

      وضع LowBlue ومشاهدة خالية من الوميض ومريحة للعينين

      وضع LowBlue ومشاهدة خالية من الوميض ومريحة للعينين

      تم تطوير وضع LowBlue والتقنية الخالية من الوميض للحد من إجهاد العين والتعب الناجمَين بشكل عام عن الساعات المطوّلة أمام الشاشة.

      ضبط الإمالة والتدوير والارتفاع للحصول على زاوية المشاهدة المثالية

      ضبط الإمالة والتدوير والارتفاع للحصول على زاوية المشاهدة المثالية

      تقدّم Philips قاعدة الشاشة Ergo الصغيرة السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها وضبط ارتفاعها، ليتمكّن كل مستخدم من ضبط وضعية الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.

      تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

      تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

      وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.

      تمكّن من الوصول إلى مصادر متعددة وعرضها على جهازَين

      تمكّن من الوصول إلى مصادر متعددة وعرضها على جهازَين

      تحكّم بجهازَين وبدّل بينهما بواسطة لوحة مفاتيح واحدة وجهاز ماوس واحد بفضل مفتاح KVM المضمّن. يسمح لك MultiView باستعراض كلا المصدرَين في الوقت نفسه على شاشة واحدة. مع هذه الميزات، يمكنك تقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات وتوفير وقتك الثمين. مثالي للأشخاص الذين يحبون بث المحتويات مع جهازَي كمبيوتر، أو منشئي المحتويات أو عند تحضير الأجهزة لحدث LAN.

      كبل USB-C واحد لكل الأغراض

      تتميّز شاشة Philips هذه بوصلة USB من نوع C مع ميزة تسليم الطاقة. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، يمكنك شحن جهازك المتوافق مباشرة. توفر وصلة USB-C الرفيعة وذو الوجهَين اتصالاً سهلاً باستخدام كبل واحد. يمكنك مشاهدة فيديو عالي الدقة فيما تقوم بتوفير الطاقة لجهازك المتوافق وإعادة شحنه في الوقت نفسه.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        تقنية IPS
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        31,5 بوصات / 80 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
        منطقة مشاهدة فعالة
        697,344 (أفقي) x‏ 392,2344 (عمودي) مم
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة القصوى
        HDMI/DP: ‏3840 x ‏2160 على 144 هرتز*؛ USB-C:‏ 3840 x‏ 2160 على 120 هرتز
        كثافة البكسل
        139,87 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        1 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        MPRT
        1 ميللي ثانية
        تأخير منخفض في الإدخال
        نعم
        السطوع
        500  cd/m²
        SmartContrast
        نسبة التباين الديناميكي Mega Infinity DCR
        نسبة التباين (نموذجي)
        1000:1
        دقة البكسل
        0,181 × 0,181 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        خالية من الوميض
        نعم
        HDR
        معتمدة من قِبل DisplayHDR 400
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏113‏%*، sRGB ‏ 124‏%*، Adobe RGB ‏111‏%*
        تحسين الصورة
        ألعاب SmartImage
        ألوان الشاشة
        دعم اللون، 1,07 مليارات لون
        تردد المسح
        HDMI:‏ 30 - 135 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 144 هرتز (عمودي)؛ DP:‏ 30 - 254 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 144 هرتز (عمودي)؛ USB-C:‏ 30 - 254 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 120 هرتز (عمودي)
        وضع LowBlue
        نعم
        SmartUniformity
        93 ~ 105%
        Delta E
        <2 ‏(sRGB)
        sRGB
        نعم
        Ambiglow
        4 جوانب
        تقنية AMD FreeSync™‎
        Premium
        ميزة HDMI 2.1
        VRR،‏ FRL

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        HDMI 2.1 عدد 3، DisplayPort 1.4 عدد 1، USB-C عدد 1 (وضع DP Alt، تسليم الطاقة بقوة 65 واط)
        USB:
        USB-B (عدد 1) (للتوصيل بالكمبيوتر)، USB 3.2 (عدد 4) (للتوصيل بالأجهزة، مع منفذَين بميزة الشحن السريع B.C 1.2)
        إدخال المزامنة
        فصل المزامنة
        الصوت (إدخال/إخراج)
        إخراج الصوت

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        5 واط (عدد 2) مع DTS Sound
        MultiView
        صورة إلى جانب صورة (جهازان)
        راحة المستخدم
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        • القائمة/موافق
        • إدخال/أعلى
        • إعدادات اللعبة/لأسفل
        • ألعاب SmartImage/رجوع
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • الصينية المبسطة
        • السويدية
        • التركية
        • الصينية التقليدية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        ضبط الارتفاع
        130  ملليمترًا
        دوّار
        -/+ 20  درجة
        الإمالة
        -5‏/15  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        58,9 واط (نموذجي)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0,3 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • داخليًا
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        715 x‏ 596 x‏ 297  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        715 x‏ 428 x‏ 78  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        800 x‏ 526 x‏ 224  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        11,63  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        7,80  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        16,67  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50000 (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        RoHS
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد محددة
        • خالٍ من مادة الزئبق
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • TUV/ISO9241-307
        • TUV-BAUART
        • CU-EAC
        • EAEU RoHS
        • علامة CE

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        غير أملس / لامع

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
          • تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
          • للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • يهدف وقت استجابة الصور المتحركة (MPRT) إلى ضبط مستوى السطوع لتخفيف الضبابية، فلا يمكن ضبط مستوى السطوع عندما يكون MPRT قيد التشغيل. لتخفيف الحركة الضبابية، ستومض إضاءة LED الخلفية بشكل متزامن مع معدل تحديث الشاشة، ما قد يتسبب بتغيير مستوى السطوع بشكل ملحوظ.
          • MPRT هو وضع محسَّن للألعاب. قد يؤدي تشغيل MPRT إلى وميض الشاشة بشكل ملحوظ. يوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
          • تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976
          • ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.