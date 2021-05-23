توصيلات سهلة
تأتي شاشة Brilliance من Philips مزوّدة بقاعدة إرساء USB-C لتقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات. شاهد صورًا زاهية وواضحة بدقة 4K UHD، وقم بالاتصال بالإنترانت بطريقة آمنة، وأعِد شحن جهازك اللوحي في الوقت نفسه باستخدام كبل USB-C واحد. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توصيلات سهلة
تأتي شاشة Brilliance من Philips مزوّدة بقاعدة إرساء USB-C لتقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات. شاهد صورًا زاهية وواضحة بدقة 4K UHD، وقم بالاتصال بالإنترانت بطريقة آمنة، وأعِد شحن جهازك اللوحي في الوقت نفسه باستخدام كبل USB-C واحد. إكتشف كلّ المميزات
توصيلات سهلة
تأتي شاشة Brilliance من Philips مزوّدة بقاعدة إرساء USB-C لتقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات. شاهد صورًا زاهية وواضحة بدقة 4K UHD، وقم بالاتصال بالإنترانت بطريقة آمنة، وأعِد شحن جهازك اللوحي في الوقت نفسه باستخدام كبل USB-C واحد. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توصيلات سهلة
تأتي شاشة Brilliance من Philips مزوّدة بقاعدة إرساء USB-C لتقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات. شاهد صورًا زاهية وواضحة بدقة 4K UHD، وقم بالاتصال بالإنترانت بطريقة آمنة، وأعِد شحن جهازك اللوحي في الوقت نفسه باستخدام كبل USB-C واحد. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز شاشة Philips بقاعدة إرساء USB مضمّنة من نوع C مع إمكانية توفير الطاقة. ويوفر موصل USB-C الرفيع وذو الوجهَين عملية إرساء سهلة باستخدام كبل واحد. يُمكنك تسهيل هذه العملية من خلال توصيل كل أجهزتك الطرفية كلوحة المفاتيح والماوس وكبل إيثرنت RJ-45 بقاعدة إرساء الشاشة. يمكنك توصيل الكمبيوتر الدفتري بكل بساطة بهذه الشاشة باستخدام كبل USB-C واحد لمشاهدة فيديو عالي الدقة ولنقل البيانات بسرعة فائقة أثناء تشغيل الكمبيوتر الدفتري وشحنه في الوقت نفسه.
تتميّز شاشة Philips هذه بوصلة USB من نوع C مع ميزة تسليم الطاقة. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، يمكنك شحن جهازك المتوافق مباشرة. توفر وصلة USB-C الرفيعة وذو الوجهَين اتصالاً سهلاً باستخدام كبل واحد. يمكنك مشاهدة فيديو عالي الدقة ونقل البيانات بسرعة فائقة، فيما تقوم بشحن جهازك المتوافق وتزويده بالطاقة في الوقت نفسه.
يقدم النطاق الديناميكي العالي تجربة مشاهدة مختلفة إلى حد كبير. بفضل مستوى السطوع المبهر والتباين الفريد من نوعه والألوان الجذابة، ستنبض الصور بالحياة مع مستوى سطوع لا مثيل له، بالإضافة إلى ألوان داكنة أكثر عمقًا وتدرجًا. فضلاً عن ذلك، يقدّم لوحة كاملة من الألوان الجديدة والغنية التي لم تراها من قبل على الشاشة، للاستمتاع بتجربة مشاهدة تغمر الحواس وتُلهم المشاعر.
تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.
تقدّم شاشة 10-بت عمق ألوان غنيًا مع 1,074 مليار لون ومعالج داخلي 12 بت لإعادة إنشاء ألوان سلسة وطبيعية بدون تدرجات ونطاقات ألوان.
تستخدم شاشات Philips هذه لوحات عالية الأداء لتوفير صور واضحة للغاية بدقة 4K UHD (3840 x 2160). سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم بمساعدة الحاسوب، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips أن تجعل صورك ورسوماتك البيانية تنبض بالحياة.
أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.
إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة عرض مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانية تدويرها وإمالتها وضبطها على زوايا عرض متنوعة لضمان راحة قصوى. أما الحامل الذي يمكن ضبط ارتفاعه، فيضمن مستوى المشاهدة المثالي، مما يقلل الإجهاد الجسدي بعد نهار عمل طويل. تساعد إمكانية إدارة الكبلات في تقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات والحفاظ على مساحة العمل مرتّبة وبطابع مهني.
يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.
تأتي هذه الشاشة مزوّدة بوصلة USB-C مضمّنة تتوافق مع معيار تسليم الطاقة عبر USB. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، أصبح بإمكانك إعادة شحن كمبيوترك الدفتري المتوافق* وتزويده بالطاقة مباشرة من الشاشة، باستخدام كبل USB-C واحد.
وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
USB
الراحة
الحامل
الطاقة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
الحاوية
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