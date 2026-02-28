تقنية العرض الواسع IPS LED لدقة الصور والألوان

تستخدم شاشات IPS تقنية متقدمة تمنحك زوايا رؤية واسعة جداً تبلغ 178/178 درجة، مما يجعل من الممكن مشاهدة الشاشة من أي زاوية تقريباً. وعلى عكس لوحات TN القياسية، تمنحك شاشات IPS صوراً فائقة الوضوح مع ألوان نابضة بالحياة، مما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفح الويب، بل أيضاً للتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة الألوان وسطوعاً ثابتاً في جميع الأوقات.