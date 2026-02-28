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327E8QJAB/89
وسّع نطاق تجربتك
وسّع تجربة المشاهدة بفضل شاشة Philips الكبيرة هذه. تتميّز هذه الشاشة مقاس 32 بوصة بزاوية عرض عريضة، لتزويدك بتجربة مشاهدة موسّعة مع تفاصيل صور واضحة جدًا.
E Line
32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)
1920 x 1080 (Full HD)
تستخدم شاشات IPS تقنية متقدمة تمنحك زوايا رؤية واسعة جداً تبلغ 178/178 درجة، مما يجعل من الممكن مشاهدة الشاشة من أي زاوية تقريباً. وعلى عكس لوحات TN القياسية، تمنحك شاشات IPS صوراً فائقة الوضوح مع ألوان نابضة بالحياة، مما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفح الويب، بل أيضاً للتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة الألوان وسطوعاً ثابتاً في جميع الأوقات.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقلبًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وبفضل شاشة Philips الجديدة، لن يكون الأمر كذلك. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية AMD FreeSync™، مع تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.
جودة الصورة مهمة. توفر الشاشات العادية جودة جيدة، لكنك تتوقع المزيد. تتميز هذه الشاشة بدقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. ومع تفاصيل Full HD الواضحة، والسطوع العالي، والتباين المذهل، والألوان الواقعية، يمكنك توقع صورة تحاكي الواقع.
المراجعات
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.