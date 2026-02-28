المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل

تم إيقافه

شاشة LCD بدقة Full HD

327E8QJAB/89

وسّع نطاق تجربتك

وسّع تجربة المشاهدة بفضل شاشة Philips الكبيرة هذه. تتميّز هذه الشاشة مقاس 32 بوصة بزاوية عرض عريضة، لتزويدك بتجربة مشاهدة موسّعة مع تفاصيل صور واضحة جدًا.

عرض جميع المزايا

وسّع نطاق تجربتك

  • E Line

  • 32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

تقنية العرض الواسع IPS LED لدقة الصور والألوان

تقنية العرض الواسع IPS LED لدقة الصور والألوان

تستخدم شاشات IPS تقنية متقدمة تمنحك زوايا رؤية واسعة جداً تبلغ 178/178 درجة، مما يجعل من الممكن مشاهدة الشاشة من أي زاوية تقريباً. وعلى عكس لوحات TN القياسية، تمنحك شاشات IPS صوراً فائقة الوضوح مع ألوان نابضة بالحياة، مما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفح الويب، بل أيضاً للتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة الألوان وسطوعاً ثابتاً في جميع الأوقات.

ألعاب سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية AMD FreeSync™‎

ألعاب سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية AMD FreeSync™‎

ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقلبًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وبفضل شاشة Philips الجديدة، لن يكون الأمر كذلك. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية AMD FreeSync™‎، مع تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

شاشة Full HD بنسبة 16:9 لصور واضحة وغنية بالتفاصيل

شاشة Full HD بنسبة 16:9 لصور واضحة وغنية بالتفاصيل

جودة الصورة مهمة. توفر الشاشات العادية جودة جيدة، لكنك تتوقع المزيد. تتميز هذه الشاشة بدقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. ومع تفاصيل Full HD الواضحة، والسطوع العالي، والتباين المذهل، والألوان الواقعية، يمكنك توقع صورة تحاكي الواقع.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  2. ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

  3. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.