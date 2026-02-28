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Gaming Monitorدقة Full HD، شاشة LCD مقوّسة

322M8CP/89

عِش اللحظة

تجمع شاشة momentum المقوّسة هذه من Philips ما بين معدل تحديث يبلغ 240 هرتز وAMD FreeSync Premium. كذلك، تأتي مزوّدة بميزات مخصصة للألعاب لمرئيات شبيهة بالواقع وألعاب من دون تمزّق الصورة وبمعدل تأخير منخفض، مع تزويدك بزوايا مشاهدة عريضة. مثالية للألعاب الأكثر تشويقًا.

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عِش اللحظة

  • Momentum

  • 32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

تصميم شاشة مقوّس لتجربة غامرة أكثر

تصميم شاشة مقوّس لتجربة غامرة أكثر

تقدّم شاشات سطح المكتب تجربة مستخدم شخصية، تتناسب تمامًا مع التصميم المقوّس. فتقدّم الشاشة المقوّسة تأثيرًا غامرًا جدًا، يركّز عليك في محور مكتبك.

AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.

معدل تحديث سريع جدًا يبلغ 240 هرتز لألعاب خالية من أي تأخير تقريبًا

معدل تحديث سريع جدًا يبلغ 240 هرتز لألعاب خالية من أي تأخير تقريبًا

عند تشغيل الألعاب الأكثر تشويقًا والمليئة بالحركة، يحسّن معدل التحديث السريع جدًا الذي يبلغ 240 هرتز تجربة الألعاب السلسة جدًا والخالية من التأخير. تقوم شاشة Philips هذه بإعادة رسم صورة الشاشة لغاية 240 مرة في الثانية، أي أسرع بشكل فعال من الشاشة القياسية. كذلك، يمنحك معدل التحديث 240 هرتز حركة فائقة ومرئيات واضحة، لاسيما للألعاب السريعة مثل FPS وألعاب السباق. بفضل شاشة Philips بمعدل 240 هرتز، استمتع بمشاهد حركة في اللعبة خالية من الاهتزاز والصور الثانوية المعتّمة. ستختبر انغماسًا أكبر وستشعر وكأنك في قلب أحداث اللعبة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر

  2. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.

  3. للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.

  4. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  5. يهدف وقت استجابة الصور المتحركة (MPRT) إلى ضبط مستوى السطوع لتخفيف الضبابية، فلا يمكن ضبط مستوى السطوع عندما يكون MPRT قيد التشغيل. لتخفيف الحركة الضبابية، ستومض إضاءة LED الخلفية بشكل متزامن مع معدل تحديث الشاشة، ما قد يتسبب بتغيير مستوى السطوع بشكل ملحوظ.

  6. MPRT هو وضع محسَّن للألعاب. قد يؤدي تشغيل MPRT إلى وميض الشاشة بشكل ملحوظ. يوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.

  7. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  8. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  9. ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

  10. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.