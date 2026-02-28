ضمان لمدة عامين
27M1N3200Z/89
ارتقِ بالألعاب إلى المستوى التالي
تعتبر الشاشة المخصصة للألعاب هذه من Philips شاشة مثالية شاملة لألعاب الكمبيوتر المكثفة. بفضل تقنية المزامنة ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 165 هرتز ووقت الاستجابة السريع من 1 مللي ثانية، ستتمتع بألعاب سلسة. تتضمن شاشة عرض مرئية غامرة بإطار رفيع ومجموعة واسعة جدًا من الألوان.
Evnia 3000
27 بوصة (68,5 سم)
1920 x 1080 (Full HD)
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.
عند تشغيل الألعاب الحماسية بمعدلات تحديث عالية، قد تظهر مشكلة تمزّق الشاشة بدون مزامنة مثالية للرسوميات. تم تصديق توافق شاشة Philips مع NVIDIA® G-SYNC®، ما يخفف تمزّق الشاشة ويؤدي إلى مزامنة معدل تحديث شاشتك مع إخراج بطاقة الرسوميات للاستفادة من تجربة ألعاب أسلس. تظهر المشاهد فورًا وتبدو الأجسام أوضح ويصبح اللعب أسلس، ما يتيح لك الاستفادة من تجربة بصرية مذهلة ويزوّدك بأفضلية تنافسية كبيرة.
إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تُعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 165 مرة في الثانية، ما يجعلها أسرع من الشاشة القياسية. يُظهر معدل الإطار الأدنى الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، ما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 165 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
يهدف وقت استجابة الصور المتحركة (MPRT) إلى ضبط مستوى السطوع لتخفيف الضبابية، فلا يمكن ضبط مستوى السطوع عندما يكون MPRT قيد التشغيل. لتخفيف الحركة الضبابية، ستومض إضاءة LED الخلفية بشكل متزامن مع معدل تحديث الشاشة، ما قد يتسبب بتغيير مستوى السطوع بشكل ملحوظ.
MPRT هو وضع محسَّن للألعاب. قد يؤدي تشغيل MPRT إلى وميض الشاشة بشكل ملحوظ. يوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976
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واجهة تدعم NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
احرص على تحديث برنامج تشغيل NVIDIA® G-SYNC® إلى أحدث إصدار. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بـ NVIDIA على: https://www.nvidia.com/
تأكد من أن بطاقة الرسوميات تدعم NVIDIA® G-SYNC®
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.