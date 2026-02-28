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Monitorشاشة LCD بدقة Full HD

27E2G2200/89

مجهّزة جيدًا لأي مهمة

تزخر هذه الشاشة بميزات مصممة لمنحك ميزة تنافسية. وتوفر دقة Full HD ومعدل تحديث 180Hz قابل لكسر السرعة وزمن استجابة MPRT يبلغ 0.5ms صوراً واضحة وتجربة لعب فائقة السلاسة.

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مجهّزة جيدًا لأي مهمة

  • سلسلة 2000

  • 27" (68.6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

تقنية العرض الواسع IPS LED لدقة الصور والألوان

تقنية العرض الواسع IPS LED لدقة الصور والألوان

تستخدم شاشات IPS تقنية متقدمة تمنحك زوايا رؤية واسعة جداً تبلغ 178/178 درجة، مما يجعل من الممكن مشاهدة الشاشة من أي زاوية تقريباً. وعلى عكس لوحات TN القياسية، تمنحك شاشات IPS صوراً فائقة الوضوح مع ألوان نابضة بالحياة، مما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفح الويب، بل أيضاً للتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة الألوان وسطوعاً ثابتاً في جميع الأوقات.

شاشة Full HD بنسبة 16:9 لصور واضحة وغنية بالتفاصيل

شاشة Full HD بنسبة 16:9 لصور واضحة وغنية بالتفاصيل

جودة الصورة مهمة. توفر الشاشات العادية جودة جيدة، لكنك تتوقع المزيد. تتميز هذه الشاشة بدقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. ومع تفاصيل Full HD الواضحة، والسطوع العالي، والتباين المذهل، والألوان الواقعية، يمكنك توقع صورة تحاكي الواقع.

تقنية SmartContrast لإظهار تفاصيل مستويات اللون الأسود العميقة

تقنية SmartContrast لإظهار تفاصيل مستويات اللون الأسود العميقة

SmartContrast هي تقنية من Philips تقوم بتحليل المحتوى الذي تعرضه، وتعديل الألوان تلقائياً والتحكم في شدة الإضاءة الخلفية لتعزيز التباين بشكل ديناميكي للحصول على أفضل الصور الرقمية وVideo أو عند لعب الألعاب التي تظهر فيها درجات داكنة. عند اختيار وضع Economy، يتم ضبط التباين ومعايرة الإضاءة الخلفية بدقة للحصول على Display مناسب لتطبيقات المكتب اليومية مع Lower power consumption.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. قيمة زمن الاستجابة مساوية لـ SmartResponse

  2. تُستخدم MPRT لضبط السطوع بهدف تقليل الضبابية، لذا لا يمكن ضبط السطوع أثناء تشغيل MPRT. ولتقليل ضبابية الحركة، ستومض الإضاءة الخلفية LED بشكل متزامن مع تحديث الشاشة، مما قد يتسبب في تغير ملحوظ في السطوع.

  3. MPRT هو وضع محسّن للألعاب. قد يؤدي تشغيل MPRT إلى وميض ملحوظ في الشاشة. يُوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.

  4. قد تختلف المنتجات والملحقات المدرجة في هذه النشرة حسب الدولة والمنطقة.

  5. قد يختلف مظهر الشاشة عن الصور التوضيحية للميزات.