تقنية SmartContrast لإظهار تفاصيل مستويات اللون الأسود العميقة

SmartContrast هي تقنية من Philips تقوم بتحليل المحتوى الذي تعرضه، وتعديل الألوان تلقائياً والتحكم في شدة الإضاءة الخلفية لتعزيز التباين بشكل ديناميكي للحصول على أفضل الصور الرقمية وVideo أو عند لعب الألعاب التي تظهر فيها درجات داكنة. عند اختيار وضع Economy، يتم ضبط التباين ومعايرة الإضاءة الخلفية بدقة للحصول على Display مناسب لتطبيقات المكتب اليومية مع Lower power consumption.