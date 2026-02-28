ضمان لمدة عامين
27E1N1100A/74
العمل بأسلوب أنيق
جرب العمل مع دقة Full HD. هذه الشاشة مجهزة بالميزات الضرورية لمكان العمل، مثل وضع LowBlue لحماية العينين، تقنية IPS LED لزاوية الرؤية الواسعة لعرض الصور عالية الدقة، ووقت استجابة لصور المتحركة يبلغ 1 مللي ثانية لعرض المرئيات فائقة الوضوح.
المجموعة 1000
27 بوصة (68,6 سم)
1920 x 1080 (Full HD)
تعمل شاشة Philips هذه على تحديث صورة الشاشة حتى 100 مرة في الثانية، فتجعلها أسرع بكثير من الشاشة القياسية. وبفضل معدل إطار بلغ 100 هرتز، يمكن للاعبين رؤية الصور المهمة على الشاشة التي تظهر تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل سهولة.
تستخدم شاشات IPS تقنية متقدمة تمنحك زوايا رؤية واسعة جداً تبلغ 178/178 درجة، مما يجعل من الممكن مشاهدة الشاشة من أي زاوية تقريباً. وعلى عكس لوحات TN القياسية، تمنحك شاشات IPS صوراً فائقة الوضوح مع ألوان نابضة بالحياة، مما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفح الويب، بل أيضاً للتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة الألوان وسطوعاً ثابتاً في جميع الأوقات.
جودة الصورة مهمة. توفر الشاشات العادية جودة جيدة، لكنك تتوقع المزيد. تتميز هذه الشاشة بدقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. ومع تفاصيل Full HD الواضحة، والسطوع العالي، والتباين المذهل، والألوان الواقعية، يمكنك توقع صورة تحاكي الواقع.
المراجعات
تغطية DCI-P3 بالاستناد إلى CIE1976، وsRGB Area بالاستناد إلى CIE1931، ومنطقة NTSC ومنطقة Adobe RGB بالاستناد إلى CIE1976
للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
يهدف وقت استجابة الصور المتحركة (MPRT) إلى ضبط مستوى السطوع لتخفيف الضبابية، فلا يمكن ضبط مستوى السطوع عندما يكون MPRT قيد التشغيل. لتخفيف الحركة الضبابية، ستومض إضاءة LED الخلفية بشكل متزامن مع معدل تحديث الشاشة، ما قد يتسبب بتغيير مستوى السطوع بشكل ملحوظ.
MPRT هو وضع محسَّن للألعاب. قد يؤدي تشغيل MPRT إلى وميض الشاشة بشكل ملحوظ. يوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
قد تختلف المنتجات والملحقات المذكورة في هذا الكتيّب من دولة إلى أخرى ومنطقة إلى أخرى.