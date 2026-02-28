معدلات تحديث تبلغ 100 هرتز لصور سلسة جدًا

تعمل شاشة Philips هذه على تحديث صورة الشاشة حتى 100 مرة في الثانية، فتجعلها أسرع بكثير من الشاشة القياسية. وبفضل معدل إطار بلغ 100 هرتز، يمكن للاعبين رؤية الصور المهمة على الشاشة التي تظهر تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل سهولة.