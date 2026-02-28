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تم إيقافه

شاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color

278E8QJAW/00

مقوّسة جدًا وغنية بالألوان الزاهية

شاهد الألوان كما لم تختبرها من قبل. تتميّز هذه الشاشة العريضة والمذهلة بمجموعة واسعة من الألوان، فتقدّم لك ألوانًا غنية وتنبض بالحياة، في تصميم مقوّس غامر للاستمتاع بأفضل ابتكاراتك حتى الآن.

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مقوّسة جدًا وغنية بالألوان الزاهية

  • E Line

  • 27 بوصة (68,6 سم)

  • دقة عالية بالكامل ‏(1920 x ‏1080)

شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ ‏1920 x ‏1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.

جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD

جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

تصميم شاشة مقوّس لتجربة غامرة أكثر

تقدّم شاشات سطح المكتب تجربة مستخدم شخصية، تتناسب تمامًا مع التصميم المقوّس. فتقدّم الشاشة المقوّسة تأثيرًا غامرًا جدًا، يركّز عليك في محور مكتبك.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر

  2. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  4. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  5. نطاق sRGB استنادًا إلى مساحة الألوان CIE 1931