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Monitor شاشة LCD مع كاميرا ويب بميزة Windows Hello

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Monitorشاشة LCD مع كاميرا ويب بميزة Windows Hello

275B1H/89

Monitor شاشة LCD مع كاميرا ويب بميزة Windows Hello

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البرامج وبرامج التشغيل

برامج تشغيل windows 7 - English (US)

  • الإصدار: 275B1
  • ZIP ملف, 1.2 MB
  • 24 November 2020

برامج تشغيل windows 8 - English (US)

  • الإصدار: 275B1
  • ZIP ملف, 1.2 MB
  • 24 November 2020

الدلائل والمستندات

إشعار معتمد من Tco - English (US)

  • PDF ملف, 291.7 kB
  • 24 August 2026

دليل البدء السريع - English (US)

  • PDF ملف, 943.8 kB
  • 24 August 2026

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