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تم إيقافه
271E1SCA/00
تجربة غامرة بكل بساطة
تقدّم شاشة E line المقوّسة حجم 27 بوصة تجربة غامرة بالفعل مع تصميم عصري. استمتع بمشاهدة مرئيات نقية بدقة Full HD وحركة سلسة بفضل تقنية AMD FreeSync.
E Line
27 بوصة (68,6 سم)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.
تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.
يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.
المراجعات
قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو فقط.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.