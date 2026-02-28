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دقة Full HD، شاشة LCD مقوّسة

271E1SCA/00

تجربة غامرة بكل بساطة

تقدّم شاشة E line المقوّسة حجم 27 بوصة تجربة غامرة بالفعل مع تصميم عصري. استمتع بمشاهدة مرئيات نقية بدقة Full HD وحركة سلسة بفضل تقنية AMD FreeSync.

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تجربة غامرة بكل بساطة

  • E Line

  • 27 بوصة (68,6 سم)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.

شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ ‏1920 x ‏1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.

مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر

  2. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو فقط.

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  4. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  5. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  6. ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

  7. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.