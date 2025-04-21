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Monitor شاشة LCD بدقة Full HD

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Monitorشاشة LCD بدقة Full HD

24E2G2200/89

Monitor شاشة LCD بدقة Full HD

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البرامج وبرامج التشغيل

برامج التشغيل windows 10

  • الإصدار: V1.0
  • ZIP ملف, 87 kB
  • 21 April 2025

برامج تشغيل windows 11

  • الإصدار: V1.0
  • ZIP ملف, 87 kB
  • 21 April 2025

الدلائل والمستندات

دليل البدء السريع

  • PDF ملف, 5 MB
  • 4 September 2026

دليل المعلومات المهمة

  • PDF ملف, 7.5 MB
  • 17 September 2026

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