ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
24B1D5600/96
راحة للعينَين، إنجاز مهام متعددة بسهولة تامة
تجتمع الشاشات QHD الواضحة جدًا والنابضة بالألوان وePaper سهلة القراءة مع الاتصال متعدد الاستخدامات لتعزيز الإنتاجية. يقدّم تصميم جهاز Philips الحائز جوائز الوظائف ووسائل الراحة الأفضل لراحة العينَين والاستخدام الأمثل.
سلسلات 5000
تحمي شاشة ePaper من Philips عينيك والبيئة. مع تقنية الحبر الإلكتروني، يتم عرض المحتوى تمامًا مثل عرضه على الورق من دون إضاءة خلفية قاسية. اعمل لفترة أطول من دون إرهاق عينيك أو الإصابة بالصداع جراء وميض شاشات LCD التقليدية بإضاءة خلفية. تساعد ميزات مقاومة التوهج وعدم الوميض وانعدام الضوء الأزرق في تجنب إجهاد العينَين. تم تصميم ميزتَي استهلاك الطاقة المنخفض للغاية والعرض بدون ورق لتحقيق أهداف الملاءمة.
الجوائز
المراجعات
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
تغطية sRGB بالاستناد إلى CIE1931
لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
قد تؤثّر الأنشطة مثل مشاركة الشاشة وبث الفيديو والصوت عبر الإنترنت في أداء الشبكة. سيتم تحديد إجمالي جودة الصوت والفيديو بالاستناد إلى الجهاز ونطاق الشبكة وأدائها.
في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.
إذا كان اتصال Ethernet بطيئًا، فيرجى الدخول إلى قائمة العرض على الشاشة واختيار USB 3.0 أو إصدار أحدث يمكنه دعم سرعة LAN حتى 1 غيغابت.
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.