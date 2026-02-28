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تم إيقافه

Business Monitorشاشتان

24B1D5600/96

3 الجوائز

راحة للعينَين، إنجاز مهام متعددة بسهولة تامة

تجتمع الشاشات QHD الواضحة جدًا والنابضة بالألوان وePaper سهلة القراءة مع الاتصال متعدد الاستخدامات لتعزيز الإنتاجية. يقدّم تصميم جهاز Philips الحائز جوائز الوظائف ووسائل الراحة الأفضل لراحة العينَين والاستخدام الأمثل.

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راحة للعينَين، إنجاز مهام متعددة بسهولة تامة

  • سلسلات 5000

تجربة تشبه القراءة على الورق لتوفير راحة قصوى في القراءة

تجربة تشبه القراءة على الورق لتوفير راحة قصوى في القراءة

تحمي شاشة ePaper من Philips عينيك والبيئة. مع تقنية الحبر الإلكتروني، يتم عرض المحتوى تمامًا مثل عرضه على الورق من دون إضاءة خلفية قاسية. اعمل لفترة أطول من دون إرهاق عينيك أو الإصابة بالصداع جراء وميض شاشات LCD التقليدية بإضاءة خلفية. تساعد ميزات مقاومة التوهج وعدم الوميض وانعدام الضوء الأزرق في تجنب إجهاد العينَين. تم تصميم ميزتَي استهلاك الطاقة المنخفض للغاية والعرض بدون ورق لتحقيق أهداف الملاءمة.

ميزات مثل مقاومة التوهج لضمان الحد من إجهاد العينَين

قائمة على الشاشة لضبط تفضيلات وضع العرض

المواصفات التقنية

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الجوائز

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إخلاء المسؤولية

  1. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  2. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  3. تغطية sRGB بالاستناد إلى CIE1931

  4. لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt

  5. قد تؤثّر الأنشطة مثل مشاركة الشاشة وبث الفيديو والصوت عبر الإنترنت في أداء الشبكة. سيتم تحديد إجمالي جودة الصوت والفيديو بالاستناد إلى الجهاز ونطاق الشبكة وأدائها.

  6. في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.

  7. إذا كان اتصال Ethernet بطيئًا، فيرجى الدخول إلى قائمة العرض على الشاشة واختيار USB 3.0 أو إصدار أحدث يمكنه دعم سرعة LAN حتى 1 غيغابت.

  8. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.