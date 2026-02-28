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شاشة LCD

246V5LHAB/89

استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

استمتع بصور LED زاهية بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بميزة HDMI ومكبرات صوت استيريو، وهي تُعدّ خيارًا رائعًا!

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مع مكبرات صوت استيريو

استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

  • V Line

  • 24 بوصة (61 سم)

جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD

جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

استهلاك منخفض للطاقة للتوفير في فواتير الكهرباء

توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

المواصفات التقنية

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