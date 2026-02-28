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242E2FE/89
اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة
تتميّز شاشة E line الجديدة من Philips بحافة رفيعة من 4 جوانب وبتصميم يسمح بإدارة الكبلات لتشكّل إضافة عصرية إلى مساحة العمل لديك. اكتشف مرئيات نقية بدقة Full HD، ووقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية وتقنية AMD FreeSync™ لألعاب سلسة جدًا.
E Line
24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)
1920 x 1080 (Full HD)
تم تقليل سماكة الجوانب الأربعة على هذه الشاشة بدون إطارات تقريبًا إلى أقصى حد، لمظهر مبسّط ولتجربة مشاهدة موسّعة. عزز إنتاجيتك وركّز على الصور الزاهية بفضل المرئيات السلسة جدًا. إمكانية عرض عريضة جدًا من دون أي تشتت، حتى عند تركيب شاشات متعددة في وضع التدوير.
تستخدم شاشات IPS تقنية متقدمة تمنحك زوايا رؤية واسعة جداً تبلغ 178/178 درجة، مما يجعل من الممكن مشاهدة الشاشة من أي زاوية تقريباً. وعلى عكس لوحات TN القياسية، تمنحك شاشات IPS صوراً فائقة الوضوح مع ألوان نابضة بالحياة، مما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفح الويب، بل أيضاً للتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة الألوان وسطوعاً ثابتاً في جميع الأوقات.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقلبًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وبفضل شاشة Philips الجديدة، لن يكون الأمر كذلك. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية AMD FreeSync™، مع تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc.. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.