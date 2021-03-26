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Monitor

شاشة للألعاب

242E1GAJ/89
التصنيف الإجمالي / 5
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    Monitor شاشة للألعاب

    242E1GAJ/89
    التصنيف الإجمالي / 5

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    تعتبر شاشة E line من Philips المخصصة للألعاب رائعة لتزويدك بألعاب جادة من دون تمزّق الصورة. استمتع بتجربة ترفيهية سلسة بغض النظر عما إذا كنت تشغّل الألعاب أو تشاهد الألعاب بفضل AMD FreeSync™‎ ومعدل تحديث سريع يبلغ 144 هرتز ووقت استجابة يبلغ 1 ميللي ثانية. إكتشف كلّ المميزات

    Monitor شاشة للألعاب

    سلّح نفسك بالمعدّات اللازمة

    تعتبر شاشة E line من Philips المخصصة للألعاب رائعة لتزويدك بألعاب جادة من دون تمزّق الصورة. استمتع بتجربة ترفيهية سلسة بغض النظر عما إذا كنت تشغّل الألعاب أو تشاهد الألعاب بفضل AMD FreeSync™‎ ومعدل تحديث سريع يبلغ 144 هرتز ووقت استجابة يبلغ 1 ميللي ثانية. إكتشف كلّ المميزات

    سلّح نفسك بالمعدّات اللازمة

    تعتبر شاشة E line من Philips المخصصة للألعاب رائعة لتزويدك بألعاب جادة من دون تمزّق الصورة. استمتع بتجربة ترفيهية سلسة بغض النظر عما إذا كنت تشغّل الألعاب أو تشاهد الألعاب بفضل AMD FreeSync™‎ ومعدل تحديث سريع يبلغ 144 هرتز ووقت استجابة يبلغ 1 ميللي ثانية. إكتشف كلّ المميزات

    Monitor شاشة للألعاب

    سلّح نفسك بالمعدّات اللازمة

    تعتبر شاشة E line من Philips المخصصة للألعاب رائعة لتزويدك بألعاب جادة من دون تمزّق الصورة. استمتع بتجربة ترفيهية سلسة بغض النظر عما إذا كنت تشغّل الألعاب أو تشاهد الألعاب بفضل AMD FreeSync™‎ ومعدل تحديث سريع يبلغ 144 هرتز ووقت استجابة يبلغ 1 ميللي ثانية. إكتشف كلّ المميزات

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      لمغامرة واضحة جدًا

      • E Line
      • 24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)
      • 1920 x ‏1080 (Full HD)
      توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.

      AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

      AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

      ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.

      معدلات تحديث تبلغ 144 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

      معدلات تحديث تبلغ 144 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

      إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 144 مرة في الثانية، أي 2,4 مرات أسرع من أي شاشة قياسية أخرى. مع معدل إطار أدنى قد يبدو الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، مما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 144 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.

      وقت استجابة سريع (MPRT) يبلغ 1 ميللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

      وقت استجابة سريع (MPRT) يبلغ 1 ميللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

      إن MPRT (وقت استجابة الصور المتحركة) عبارة عن طريقة أسهل لوصف وقت الاستجابة، وهي تشير مباشرة إلى المدة المستغرقة من وقت رؤية التشويش الضبابي إلى وقت الحصول على صور نقية وواضحة. تتميّز شاشة Philips المخصصة للألعاب بوقت استجابة MPRT يبلغ 1 ميللي ثانية، للقضاء على التشويش والحركة الضبابية بفعالية، وتزويدك بمرئيات أوضح ودقيقة بهدف تحسين تجربة اللعب. إنها الخيار المثالي لتشغيل الألعاب الحماسية والتي تتطلب ردود فعل سريعة.

      وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

      وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

      تتميّز شاشة Philips الجديدة المخصصة للألعاب بلوحة تحكم محسنة للاعبين، تظهر على الشاشة ويمكن الوصول إليها بسرعة، لتزويدك بخيارات متعددة. فوضع "FPS" (الشخص الأول الذي يطلق النار) يحسّن النسق الداكنة في الألعاب، ما يتيح لك رؤية العناصر المخفية في المناطق الداكنة. أما وضع "Racing" فيعمد إلى تكييف الشاشة إلى أسرع وقت استجابة ومستوى ألوان مرتفع بالإضافة إلى تعديلات الصورة. ويتميّز وضع "RTS" (الإستراتيجية بالوقت الحقيقي) بوضع SmartFrame خاص، يسمح بتمييز مناطق محددة، وإجراء تعديلات على الحجم والصورة. أما ميزتا "Gamer 1" و"Gamer 2" فتتيحان لك حفظ إعداداتك الشخصية المخصصة بالاستناد إلى ألعاب مختلفة، لضمان الحصول على أفضل أداء.

      مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

      مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

      تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

      مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

      مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

      يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

      SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

      SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

      SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.

      شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

      شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

      تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ ‏1920 x ‏1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        VA LCD
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        23,8 بوصات / 60,5 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
        منطقة مشاهدة فعالة
        527,04 (أفقي) x‏ 296,46 (عمودي)
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة القصوى
        1920 x‏ 1080 على 144 هرتز*
        كثافة البكسل
        93 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        MPRT
        1 ميللي ثانية
        السطوع
        350  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        3500:1
        SmartContrast
        نسبة التباين الديناميكي Mega Infinity DCR
        دقة البكسل
        0,2745 x‏ 0,2745 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        خالية من الوميض
        نعم
        تحسين الصورة
        ألعاب SmartImage
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏96,1‏%، sRGB:‏ 125,9‏%*
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        تردد المسح
        30 - 160 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 144 هرتز (عمودي)
        وضع LowBlue
        نعم
        EasyRead
        نعم
        sRGB
        نعم
        تقنية AMD FreeSync™‎
        Premium

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • HDMI (رقمي، HDCP)
        • DisplayPort (عدد 1)
        إدخال المزامنة
        فصل المزامنة
        الصوت (إدخال/إخراج)
        إخراج الصوت

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        3 واط X ‏2
        راحة المستخدم
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        • القائمة
        • مستوى الصوت
        • الإدخال
        • ألعاب SmartImage
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        14,83 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0,3 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • خارجي
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (مم)
        540 x‏ 414‏ x‏ 207  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        540 ‏x‏ 325‏ x‏ 43  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        586 ‏x‏ 476‏ x‏ 148  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        3.07  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        2,49  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        4,83  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • EnergyStar 8.0
        • RoHS
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد محددة
        • خالٍ من مادة الزئبق
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • TUV/ISO9241-307
        • TUV-BAUART
        • CU-EAC
        • EAEU RoHS
        • علامة CE

      • الحاوية

        اللون
        أسود / كروم داكن
        التشطيب
        غير مالس

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          الآراء

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          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
          • للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
          • ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.

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