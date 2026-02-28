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شاشة LCD مع SmartControl Lite

240V5QDSB/01

صور LED رائعة بألوان زاهية

استمتع بصور تنبض بالحياة على شاشة Philips. فقد تم تجهيزها بـ HDMI وSmartControl lite وتُعدّ خيارًا رائعًا!

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صور LED رائعة بألوان زاهية

  • V Line

  • 24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)

تقنية IPS-ADS لعرض بزاوية عريضة ولصور وألوان دقيقة

تقنية IPS-ADS لعرض بزاوية عريضة ولصور وألوان دقيقة

تستخدم شاشات IPS-ADS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فعلى عكس لوحات TN القياسية، توفر شاشات IPS-ADS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، مما يجعلها مثالية للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات المحترفة التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متناسق في كل الأوقات.

شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. تختلف كابلات HDMI بحسب المنطقة والطرازات.

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse