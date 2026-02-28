ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
240V5QDSB/01
صور LED رائعة بألوان زاهية
استمتع بصور تنبض بالحياة على شاشة Philips. فقد تم تجهيزها بـ HDMI وSmartControl lite وتُعدّ خيارًا رائعًا!
V Line
24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)
تستخدم شاشات IPS-ADS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فعلى عكس لوحات TN القياسية، توفر شاشات IPS-ADS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، مما يجعلها مثالية للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات المحترفة التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متناسق في كل الأوقات.
تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تختلف كابلات HDMI بحسب المنطقة والطرازات.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse