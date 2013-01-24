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جهاز تحكّم عن بُعد PrimeSuite
امنح النزلاء والعملاء إمكانية الوصول إلى كل المحتويات المتوفرة على التلفزيون الاحترافي من Philips، بفضل جهاز التحكّم عن بُعد السهل الاستخدام هذا الذي يتميّز بزر مخصص لـ YouTube.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز تحكّم عن بُعد PrimeSuite
امنح النزلاء والعملاء إمكانية الوصول إلى كل المحتويات المتوفرة على التلفزيون الاحترافي من Philips، بفضل جهاز التحكّم عن بُعد السهل الاستخدام هذا الذي يتميّز بزر مخصص لـ YouTube.
جهاز تحكّم عن بُعد PrimeSuite
امنح النزلاء والعملاء إمكانية الوصول إلى كل المحتويات المتوفرة على التلفزيون الاحترافي من Philips، بفضل جهاز التحكّم عن بُعد السهل الاستخدام هذا الذي يتميّز بزر مخصص لـ YouTube.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز تحكّم عن بُعد PrimeSuite
امنح النزلاء والعملاء إمكانية الوصول إلى كل المحتويات المتوفرة على التلفزيون الاحترافي من Philips، بفضل جهاز التحكّم عن بُعد السهل الاستخدام هذا الذي يتميّز بزر مخصص لـ YouTube.
استفد من إمكانية التحكم مع تشغيل سهل في متناول يديك. يضفي التنسيق الطبيعي طابعًا بسيطًا على جهاز التحكم عن بُعد هذا مع إمكانية الوصول إلى كل ميزات التلفزيون التي تم وضعها في مكانها بشكل مرتب.
يوفر زر YouTube المخصص عالمًا من الترفيه على الشاشة الكبيرة بكبسة زر.
يتم تثبيت حجرة البطارية القابلة للقفل بواسطة برغي، ما يضمن إمكانية إزالة البطاريات أو تغييرها من قِبل الموظفين فقط.
عندما ينخفض شحن بطارية جهاز التحكم عن بُعد الاحترافي من Philips، يظهر إشعار على شاشة التلفزيون، ما يتيح لك تغيير البطاريات قبل أن تتأثر الخدمة.
الأبعاد
البطارية
ميزات الضيافة