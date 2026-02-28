ضمان لمدة عامين
221V8L/89
صور واضحة بألوان زاهية تتخطى الحدود
تمنحك شاشة V line من Philips ذات العرض بزاوية عريضة إمكانية مشاهدة تتخطى كل الحدود وقيمة رائعة مع ميزات أساسية، بالإضافة إلى تقنية Adaptive-Sync التي توفر مشاهدة مثالية بدون تمزّق الشاشة. وهي تتميّز بميزات مثل وضع LowBlue والتقنية الخالية من الوميض لاستخدام مريح للعينَين.
V Line
22 (21,5 بوصة / 54,6 سم قطري مائل)
1920 x 1080 (Full HD)
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية Adaptive-Sync، بالإضافة إلى تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.
المراجعات
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو فقط.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.