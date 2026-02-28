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شاشة LCD

221V8L/89

صور واضحة بألوان زاهية تتخطى الحدود

تمنحك شاشة V line من Philips ذات العرض بزاوية عريضة إمكانية مشاهدة تتخطى كل الحدود وقيمة رائعة مع ميزات أساسية، بالإضافة إلى تقنية Adaptive-Sync التي توفر مشاهدة مثالية بدون تمزّق الشاشة. وهي تتميّز بميزات مثل وضع LowBlue والتقنية الخالية من الوميض لاستخدام مريح للعينَين.

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صور واضحة بألوان زاهية تتخطى الحدود

  • V Line

  • 22 (21,5 بوصة / 54,6 سم قطري مائل)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

تصميم صغير الحجم لا يحتل مساحة كبيرة

حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية Adaptive-Sync، بالإضافة إلى تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو فقط.

  2. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  3. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.