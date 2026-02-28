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X-tremeVisionلمبة المصابيح الأمامية في السيارة

12342XV+B1

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تعتبر لمبات السيارات X-tremeVision من Philips من اللمبات الأكثر سطوعًا التي يمكنك شراؤها؛ فهي تتفوّق على معظم مصابيح السيارات الأخرى مع سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130%، وطول فائق لشعاع الضوء فتتمكّن من الرؤية لمسافة أبعد، والتفاعل بشكل أسرع، والقيادة بمستوى أمان أكبر.

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ضوء أكثر سطوعًا حتى 130%

انتقل بالأداء إلى مستويات جديدة

  • نوع المصباح: H4

  • حزمة مكونة من: 1

  • 12 فولت، 60/55 واط

ضوء أكثر بياضًا بكثير لتحسين الراحة والسلامة

يعتبر الضوء الأبيض الساطع (بحرارة لون 3500 كلفن) ضوءًا أكثر بياضًا بكثير من المصابيح الأمامية القياسية. توفّر تقنية الطلاء المتدرّج الحاصلة على براءة اختراع من Pilips ضوءًا أكثر قوة. بالتالي، ستتمكن من الاستمتاع بأداء الإضاءة الأكثر سطوعًا وتجربة قيادة ليلاً مريحة جدًا.

فترة استهلاك من الأمان حتى تتمكّن من الرؤية والظهور

فترة استهلاك من الأمان حتى تتمكّن من الرؤية والظهور

يشكل أي فشل محتمل لقطعة بديلة خطرًا عليك وعلى سيارتك، وينطبق ذلك بالتحديد على المصابيح الأمامية. إذ يقلّص كل مصباح أمامي مكسور قابلية الرؤية والسلامة لك وللسيارات القادمة باتجاهك. لذلك، تم تخصيص مصابيح X-tremeVision من Philips لفترة استهلاك طويلة وموثوقة. بالتالي، يمكنك أن ترى وتظهر لفترات أطول من أي مصباح عالي الأداء آخر.

جودة شعاع وأداء استثنائيان

مع مزيج من ضوء إضافي وحرارة لون أكبر، تكسب مصابيح X-tremeVision من Philips الرهان كواحدة من أفضل الأشعة أداءً في قسم مصابيح الهالوجين.

المواصفات التقنية

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