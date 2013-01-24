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شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

200V4QSBR/01
التصنيف الإجمالي / 5
  • صور LED رائعة بألوان زاهية صور LED رائعة بألوان زاهية صور LED رائعة بألوان زاهية
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    شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

    200V4QSBR/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    صور LED رائعة بألوان زاهية

    استمتع بصور MVA LED زاهية بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بميزة SmartControl lite وهي تُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

    صور LED رائعة بألوان زاهية

    استمتع بصور MVA LED زاهية بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بميزة SmartControl lite وهي تُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

    صور LED رائعة بألوان زاهية

    استمتع بصور MVA LED زاهية بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بميزة SmartControl lite وهي تُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

    صور LED رائعة بألوان زاهية

    استمتع بصور MVA LED زاهية بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بميزة SmartControl lite وهي تُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

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      صور LED رائعة بألوان زاهية

      • V Line
      • 20 (19,53 بوصات / 49,6 سم قطري)
      شاشة MVA لزوايا عرض عريضة ومستويات تباين عميقة

      شاشة MVA لزوايا عرض عريضة ومستويات تباين عميقة

      تستخدم شاشة MVA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.

      شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لأفضل تجربة مشاهدة

      شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لأفضل تجربة مشاهدة

      تتمتّع الشاشة بدقة Full HD بدقة الشاشة العريضة التي تبلغ 1920 x‏ 1080p. وهي أعلى دقة يمكن أن تقدّمها مصادر دقة HD لتوفير أفضل جودة صور. فهي قابلة للتكيّف تمامًا مع التغييرات المستقبلية، كونها تدعم إشارات بدقة 1080p من كل المصادر، بما فيها الأجهزة المزوّدة بتقنية Blu-ray ووحدات التحكم بالألعاب المتطورة بدقة HD. فقد تمت ترقية معالجة الإشارات بشكل شامل وكبير لدعم مستوى أعلى من جودة الإشارات والدقة. وهي تنتج صورًا متقدّمة وخالية من الوميض بسطوع وألوان استثنائية.

      شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

      شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

      تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ ‏1920 x ‏1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.

      SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

      SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

      SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.

      ضبط سهل لأداء الشاشة مع SmartControl Lite

      SmartControl Lite هو الجيل التالي من برنامج التحكّم بالشاشة ذات واجهة المستخدم الرسومية المستند إلى الرموز الثلاثية الأبعاد. فهو يسمح للمستخدم بضبط معظم معالم الشاشة مثل اللون والسطوع ومعايرة الشاشة، والوسائط المتعددة، وإدارة الهوية، إلخ... من خلال الماوس.

      شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

      تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        MVA
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        19,53 بوصة / 49,6 سم
        منطقة مشاهدة فعالة
        434,88 (أفقي) x‏ 238,68 (عمودي)
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        20  ملي ث
        SmartResponse (نموذجي)
        8 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)
        السطوع (الحد الأقصى)
        250  cd/m²
        SmartContrast
        10000000:1
        نسبة التباين (نموذجي)
        3000:1
        دقة البكسل
        0,23 x‏ 0,22 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        تردد المسح
        30 - 83 كيلوهرتز (أفقي) / 56- 76 هرتز (عمودي)
        sRGB
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • VGA (تناظري)
        • DVI-D (رقمي، HDCP)
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر

      • الراحة

        راحة المستخدم
        • تلقائي/للأسفل
        • 4:3 عريض/للأعلى
        • سطوع/عودة
        • القائمة/موافق
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        لغات عرض OSD
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • التركية
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الفنلندية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 7
        • Windows 8.1

      • الحامل

        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        13,97 واط (طريقة الاختبار EnergyStar 7.0)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0,5 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • مضمّن
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (مم)
        479 x‏ 369‏ x‏ 213  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        479 x‏ 299‏ x‏ 50  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        535 ‏x‏ 389‏ x‏ 131  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        2,72  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        2,39  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        3,79  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        30000  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • EnergyStar 7.0
        • RoHS
        • خالية من الرصاص
        • خالية من مادة الزئبق
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • WEEE
        • CCC
        • علامة CE
        • CECP
        • CEL
        • معايير حظر المواد الخطرة (RoHS) في الصين
        • وحدة الاتصال
        • EPA
        • ETL
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • PSB
        • مع شهادة TCO
        • TUV/ISO9241-307
        • الأوكرانية

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        لامع (الحافة الأمامية) / غير مالس (الغطاء الخلفي)

      • ما محتويات الصندوق؟

        شاشة مع حامل
        نعم
        الأسلاك
        VGA، الطاقة
        دليل المستخدم
        نعم

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