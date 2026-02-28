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  • القراءة بشكل أسهل على الشاشة
  • القراءة بشكل أسهل على الشاشة
  • القراءة بشكل أسهل على الشاشة
  • القراءة بشكل أسهل على الشاشة
  • القراءة بشكل أسهل على الشاشة
  • القراءة بشكل أسهل على الشاشة
  • القراءة بشكل أسهل على الشاشة
  • القراءة بشكل أسهل على الشاشة
  • القراءة بشكل أسهل على الشاشة
  • القراءة بشكل أسهل على الشاشة
  • القراءة بشكل أسهل على الشاشة
  • القراءة بشكل أسهل على الشاشة

تم إيقافه

Business Monitorشاشة الورق الإلكتروني

13B1K3300/89

القراءة بشكل أسهل على الشاشة

توفر شاشة ePaper من Philips تجربة مشاهدة مريحة لجلسات القراءة الممتدة. وهي تتميز بشاشة عاكسة من دون ضوء أزرق ومع إمكانية اتصال متعددة الاستخدامات. تصميم صديق للبيئة ومستدام.

عرض جميع المزايا

مع شاشة ePaper

القراءة بشكل أسهل على الشاشة

  • سلسلات 3000

  • 13 (13,3 بوصات / 33,8 سم قطري)

  • 1200 × 1600 ‏(UXGA)

تجربة تشبه القراءة على الورق لتوفير راحة قصوى في القراءة

تجربة تشبه القراءة على الورق لتوفير راحة قصوى في القراءة

تحمي شاشة ePaper من Philips عينيك والبيئة. مع تقنية الحبر الإلكتروني، يتم عرض المحتوى تمامًا مثل عرضه على الورق من دون إضاءة خلفية قاسية. اعمل لفترة أطول من دون إرهاق عينيك أو الإصابة بالصداع جراء وميض شاشات LCD التقليدية بإضاءة خلفية. تساعد ميزات مقاومة التوهج وعدم الوميض وانعدام الضوء الأزرق في تجنب إجهاد العينَين. تم تصميم ميزتَي استهلاك الطاقة المنخفض للغاية والعرض بدون ورق لتحقيق أهداف الملاءمة.

SmartConnect مع توصيلات HDMI وDisplayPort وUSB-C

SmartConnect مع توصيلات HDMI وDisplayPort وUSB-C

تأتي شاشات Philips مزودة بتوصيلات متعددة مثل USB-C وDisplayPort وموصل HDMI، مما يتيح لك الاستمتاع بمحتوى فيديو وصوت غير مضغوط وعالي الدقة.

تسمح قائمة SmartRemote بالتحكم السهل في عرض المحتوى

تسمح قائمة SmartRemote بالتحكم السهل في عرض المحتوى

يتيح لك برنامج SmartRemote الجديد من Philips التحكم بشاشة ePaper عبر قائمة سهلة الاستخدام على الشاشة. يمكنك سحب الملفات إلى نافذة الأدوات والبحث في المحتوى والتكبير والتصغير والتبديل بين الصفحات. قم بالحد من مصادر الإلهاء عبر عرض ما تحتاج إليه فقط. انتقل إلى صفحة دعم موقع Philips الإلكتروني لتنزيل أحدث إصدار من التطبيق.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يتوافق تطبيق SmartRemote فقط مع أنظمة التشغيل Windows 10 وما فوق وهو غير متوافق حاليًا مع macOS.

  2. لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt

  3. قد تؤثّر الأنشطة مثل مشاركة الشاشة وبث الفيديو والصوت عبر الإنترنت في أداء الشبكة. سيتم تحديد إجمالي جودة الصوت والفيديو بالاستناد إلى الجهاز ونطاق الشبكة وأدائها.

  4. في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.

  5. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.