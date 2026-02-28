تمكّن من الرؤية لمسافة أبعد والتفاعل بصورة أسرع مع سطوع إضافي يصل إلى 150%

عند القيادة ليلاً، أنت بحاجة إلى أفضل رؤية ممكنة، فكلّما كنت قادرًا على الرؤية لمسافة أبعد بوضوح، تمكّنت من التفاعل بشكل أسرع مع أي عائق يظهر على الطريق. تعزز المصابيح الأمامية RacingVision من Philips رؤيتك مع سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 150%. ستتعرّف على العوائق الموجودة على طريقك بوقت مبكر أكثر مقارنة بمصابيح الهالوجين الأقل قوة الأخرى، لتتمكّن من الاستمتاع برحلة أكثر أمانًا ومتعة.