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RacingVisionلمبة المصابيح الأمامية في السيارة

12972RVB1

قد يكون أقوى مصباح هالوجين قانوني تم تصميمه على الإطلاق

تشكّل مصابيح السيارات RacingVision من Philips الخيار المثالي لعشّاق القيادة. بفضل الأداء المذهل مع نسبة سطوع إضافية تصل إلى 150%، ستتمكّن من التفاعل بشكل أسرع للاستمتاع بتجربة قيادة أكثر أمانًا وتشويقًا.

عرض جميع المزايا

ارتقِ بالمصابيح والقيادة إلى أقصى الحدود

قد يكون أقوى مصباح هالوجين قانوني تم تصميمه على الإطلاق

  • نوع المصباح: H7

  • حزمة مكونة من: 1

  • 12 فولت، 55 واط

تمكّن من الرؤية لمسافة أبعد والتفاعل بصورة أسرع مع سطوع إضافي يصل إلى 150%

عند القيادة ليلاً، أنت بحاجة إلى أفضل رؤية ممكنة، فكلّما كنت قادرًا على الرؤية لمسافة أبعد بوضوح، تمكّنت من التفاعل بشكل أسرع مع أي عائق يظهر على الطريق. تعزز المصابيح الأمامية RacingVision من Philips رؤيتك مع سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 150%. ستتعرّف على العوائق الموجودة على طريقك بوقت مبكر أكثر مقارنة بمصابيح الهالوجين الأقل قوة الأخرى، لتتمكّن من الاستمتاع برحلة أكثر أمانًا ومتعة.

واحدة من أكثر اللمبات سطوعًا لأداء ضوء ممتاز

مع مصابيح أفضل وأكثر سطوعًا، ستتمكن من تقديم أداء أفضل على الطريق. تحدد المصابيح الأمامية RacingVision من Philips معيارًا جديدًا في الإضاءة المخصصة للسيارات، بفضل هندسة فتيلها العالية الدقة والمحسنة، وتعبئة الغاز العالي الضغط لغاية 13 بار، وطلاء الكروم العالي الدقة وزجاج الكوارتز العالي الجودة المقاوم للأشعة فوق البنفسجية. تمت هندسة المصابيح لتقديم الأداء والرؤية، لتتيح الحصول على تجربة قيادة أكثر راحةً وتحكمًا ومتعةً.

ضوء أكثر سطوعًا للسائقين الرياضيين

يتوقّع السائقون الرياضيون أداءً إضافيًا من سياراتهم. توفر مصابيح RacingVision من Philips سطوعًا إضافيًا بنسبة تصل إلى 150%على الطريق، وهي معتمدة لتزويدك بتجربة ممتعة على الطرق المعبّدة والوعرة على حد سواء.

المواصفات التقنية

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