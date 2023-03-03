لاحِظ تغييرًا جذريًا في الرؤية ومتعة القيادة

توفر لمبات RacingVision GT200 للدراجة النارية من Philips، وهي ذات الأداء الأعلى في مجموعتنا، الرؤية الفائقة السطوع التي توفرها لمبة رالي ولكن بتنسيق يمكنك استخدامه على الطرق العامة. اختبر وضوحًا دقيقًا كليًا يوفر ضوءًا أكثر سطوعًا حتى 200%. ويوفر تصميم اللمبة المحسَّن إضاءة أقوى لرؤية الطريق أمامك بشكل أفضل، ما يمنحك قيادة أكثر أمانًا وتشويقًا.