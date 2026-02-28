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12972PRC2
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
تمنح لمبات مصابيح Vision الأمامية رؤية أفضل بنسبة 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتضمن أداء شعاع ضوء ممتازًا بأسعار تنافسية جدًا مع جودة المعدات الأصلية لمزيد من السلامة والراحة.
نوع المصباح: H7
12 فولت، 55 واط
رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30%
أفضل قيمة مقابل السعر
عدد اللمبات: 2
تنتج حلول الإضاءة الخاصة بنا شعاع ضوء قويًا ودقيقًا مع أقصى حد من إخراج الضوء. نحن نقوم بإنتاج أفضل حلول الإضاءة وأكثرها فعالية لأننا نعرف أن مصابيحنا العالية الجودة قد تساهم يومًا في إنقاذ حياة إنسان
يُشكّل الضوء أساسيًا للقيادة ويُعدّ الجزء الأول والوحيد في دورة السلامة التي تساعد في الواقع على تجنب وقوع الحوادث. وتعزز Philips الحماية الفعالة للسلامة لتجنب وقوع الحوادث من خلال زيادة الرؤية العامة وإنارة الطرقات.
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
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