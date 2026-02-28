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Visionرؤية إضافية

12972PRC2

اشعر بالأمان، وقُد بأمان

تمنح لمبات مصابيح Vision الأمامية رؤية أفضل بنسبة 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتضمن أداء شعاع ضوء ممتازًا بأسعار تنافسية جدًا مع جودة المعدات الأصلية لمزيد من السلامة والراحة.

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رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً مع مصباح قياسي

اشعر بالأمان، وقُد بأمان

  • نوع المصباح: H7

  • 12 فولت، 55 واط

  • رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30%

  • أفضل قيمة مقابل السعر

  • عدد اللمبات: 2

تعكس لمبات Vision أشعة ضوء أطول من المصابيح القياسية

تعكس لمبات Vision أشعة ضوء أطول من المصابيح القياسية

تنتج حلول الإضاءة الخاصة بنا شعاع ضوء قويًا ودقيقًا مع أقصى حد من إخراج الضوء. نحن نقوم بإنتاج أفضل حلول الإضاءة وأكثرها فعالية لأننا نعرف أن مصابيحنا العالية الجودة قد تساهم يومًا في إنقاذ حياة إنسان

تبدأ السلامة على الطرقات بالرؤية والظهور

تبدأ السلامة على الطرقات بالرؤية والظهور

يُشكّل الضوء أساسيًا للقيادة ويُعدّ الجزء الأول والوحيد في دورة السلامة التي تساعد في الواقع على تجنب وقوع الحوادث. وتعزز Philips الحماية الفعالة للسلامة لتجنب وقوع الحوادث من خلال زيادة الرؤية العامة وإنارة الطرقات.

تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

المواصفات التقنية

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