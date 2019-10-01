12972LLECOB1
القيادة بحذر
هل تعبت من تغيير لمبات المصابيح الأمامية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل
أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي، الشعاع المنخفض، الضباب الأمامي، المؤشر الأمامي، المؤشر الجانبي، المؤشر الخلفي، مصباح التوقف، مصباح الرجوع العكسي، مصباح الضباب الخلفي، مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع للخلف/الركن، المصابيح الداخلية.
مع LongLife EcoVision من Philips، لا داعي ليقلق السائقون بشأن تغيير مصباح أمامي لما يصل إلى 1500 ساعة.
تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.
يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى
ستحتاج إلى استبدال مصابيحك بشكل أقل بكثير مع LongLifeEcoVision من Philips، لأنه يجعل منها المصباح المثالي للسيارات العالية الفولتية.
لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.
غالبًا ما تحصل مصابيحنا على جوائز من خبراء السيارات
تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً
إنه الخيار المناسب للسائقين الذين يبحثون عن حلول إضاءة ملائمة للبيئة.
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
في Philips Automotive نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات هي الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بغية رفع مستوى السلامة والراحة خلال القيادة لدى عملائنا إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة منتجاتنا الكاملة بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001 وISO 14001 وQSO 9000).
مواصفات التسويق
وصف المنتج
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
معلومات العلبة الخارجية
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.