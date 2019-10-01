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    LongLife EcoVision فترة استهلاك أطول

    12972LLECOB1

    القيادة بحذر

    هل تعبت من تغيير لمبات المصابيح الأمامية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد.

    إكتشف كلّ المميزات

    LongLife EcoVision فترة استهلاك أطول

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    مراجعة كل مصابيح أمامية

    القيادة بحذر

    فترة استهلاك أفضل، استبدال أقل

    • نوع المصباح: H7
    • 12 فولت، 55 واط
    • استمرارية أكثر، استبدال أقل
    • لمبة بمقاومة قصوى
    • عدد اللمبات: 1
    استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

    استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

    نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل

    مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

    مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

    أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي، الشعاع المنخفض، الضباب الأمامي، المؤشر الأمامي، المؤشر الجانبي، المؤشر الخلفي، مصباح التوقف، مصباح الرجوع العكسي، مصباح الضباب الخلفي، مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع للخلف/الركن، المصابيح الداخلية.

    فترة استهلاك إضافية

    فترة استهلاك إضافية

    مع LongLife EcoVision من Philips، لا داعي ليقلق السائقون بشأن تغيير مصباح أمامي لما يصل إلى 1500 ساعة.

    التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

    التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

    تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى

    تصميم فتيل عالي الجودة لتقليص الحاجة إلى الصيانة

    تصميم فتيل عالي الجودة لتقليص الحاجة إلى الصيانة

    ستحتاج إلى استبدال مصابيحك بشكل أقل بكثير مع LongLifeEcoVision من Philips، لأنه يجعل منها المصباح المثالي للسيارات العالية الفولتية.

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

    لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.

    شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

    شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

    غالبًا ما تحصل مصابيحنا على جوائز من خبراء السيارات

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

    تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

    نفايات أقل نظرًا لعمليات الاستبدال الأقل

    نفايات أقل نظرًا لعمليات الاستبدال الأقل

    إنه الخيار المناسب للسائقين الذين يبحثون عن حلول إضاءة ملائمة للبيئة.

    Philips هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات.

    طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

    امتثال لمعايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

    في Philips Automotive نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات هي الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بغية رفع مستوى السلامة والراحة خلال القيادة لدى عملائنا إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة منتجاتنا الكاملة بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000).

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      يدوم لفترة أطول
      أبرز ما في المنتج
      • فترة استهلاك تصل إلى 1500 ساعة
      • فترة استهلاك إضافية

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع عالي
      • أضواء الضباب الأمامية
      • شعاع منخفض
      القاعدة
      PX26d
      التعيين
      مصباح H7 LongLife EcoVision
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      LongLife EcoVision
      التقنية
      هالوجين
      نوع
      H7

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      حتى 1500 ساعة

    • خصائص الضوء

      لومن
      1500 ±10%  لومن
      حرارة اللون
      لغاية 3100 كلفن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      55  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      12972LLECOB1
      رمز الطلب
      36200830

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      B1
      EAN1
      8727900362008
      EAN3
      8727900362015

    • معلومات حول المنتج المغلف

      العرض
      9.5  سم
      الارتفاع
      13.5  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      11,8  غ
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      35  غ
      الطول
      3.4  سم
      كمية الحزمة
      1
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      10

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      26  سم
      العرض
      14.5  سم
      الارتفاع
      14.1  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.35  كلغ

    Badge-D2C

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