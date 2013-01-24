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يساعد مصباح هالوجين الأمامي CrystalVision ultra moto من Philips على تحديث أسلوب دراجتك النارية مع ضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
القيادة بأناقة
يساعد مصباح هالوجين الأمامي CrystalVision ultra moto من Philips على تحديث أسلوب دراجتك النارية مع ضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات
القيادة بأناقة
يساعد مصباح هالوجين الأمامي CrystalVision ultra moto من Philips على تحديث أسلوب دراجتك النارية مع ضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
القيادة بأناقة
يساعد مصباح هالوجين الأمامي CrystalVision ultra moto من Philips على تحديث أسلوب دراجتك النارية مع ضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة والاهتزازات القصوى، ما يُلغي خطر الانفجار. لذلك، تستطيع اللمبات المصنوعة من زجاج الكوارتز من Philips (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى. وكلما ازدادت قوة الضوء، تحسّنت تجربة القيادة، مهما كان الطريق أمامك مظلمًا.
يوفّر مصباح الهالوجين الفريد CrystalVision ultra moto ضوءًا أبيض ساطعًا، بالإضافة إلى تقنية وفعالية عاليتين لتمييز دراجتك النارية وتخصيصها مع مزيد من الرؤية والراحة.
تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001، ISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.
طوال أكثر من 100 عام، تصدرت Philips صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
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