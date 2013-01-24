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ColorVision

لمبة المصباح الأمامي في السيارة باللون الأزرق

12972CVPBS2
  • إعادة تصميم بالضوء إعادة تصميم بالضوء إعادة تصميم بالضوء
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    ColorVision لمبة المصباح الأمامي في السيارة باللون الأزرق

    12972CVPBS2

    إعادة تصميم بالضوء

    تضيف ColorVision لمسةً من الألوان إلى مظهر سيارتك باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو الأرجواني. إن لمبات السيارات الملونة والمبتكرة هذه معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق، بحيث يمكنك تخصيص سيارتك وعكس ضوء أبيض آمن في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    ColorVision لمبة المصباح الأمامي في السيارة باللون الأزرق

    إعادة تصميم بالضوء

    تضيف ColorVision لمسةً من الألوان إلى مظهر سيارتك باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو الأرجواني. إن لمبات السيارات الملونة والمبتكرة هذه معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق، بحيث يمكنك تخصيص سيارتك وعكس ضوء أبيض آمن في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    إعادة تصميم بالضوء

    تضيف ColorVision لمسةً من الألوان إلى مظهر سيارتك باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو الأرجواني. إن لمبات السيارات الملونة والمبتكرة هذه معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق، بحيث يمكنك تخصيص سيارتك وعكس ضوء أبيض آمن في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    ColorVision لمبة المصباح الأمامي في السيارة باللون الأزرق

    إعادة تصميم بالضوء

    تضيف ColorVision لمسةً من الألوان إلى مظهر سيارتك باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو الأرجواني. إن لمبات السيارات الملونة والمبتكرة هذه معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق، بحيث يمكنك تخصيص سيارتك وعكس ضوء أبيض آمن في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

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      إعادة تصميم بالضوء

      إضافة لمسة من الألوان

      • نوع المصباح: H7
      • حزمة مكونة من: 2
      • 12 فولت، 55 واط
      متوفر في أكثر أنواع مصابيح السيارات شعبية: H4 وH7

      متوفر في أكثر أنواع مصابيح السيارات شعبية: H4 وH7

      لمعرفة أي من مصابيح ColorVision من Philips يلائم سيارتك أكثر، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.philips.com/automotive

      مصابيح باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو البنفسجي

      مصابيح باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو البنفسجي

      تسمح مصابيح ColorVision من Philips بإضافة لمسة شخصية من الألوان إلى أضواء سيارتك. اختر ما بين الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو البنفسجي وأضف طابعًا خاصًا على سيارتك.

      مصابيح سيارات ملونة معتمدة ومسموح باستخدامها على الطريق

      مصابيح سيارات ملونة معتمدة ومسموح باستخدامها على الطريق

      تمتثل مصابيح ColorVision لقواعد ECE وتأتي مزودة ببطاقة تصديق لإثبات أنه مسموح باستخدامها على الطريق. احتفظ بهذه البطاقة في سيارتك دائمًا.

      مصممة للمصابيح العاكسة من أجل لإضفاء طابع خاص بالألوان

      مصممة للمصابيح العاكسة من أجل لإضفاء طابع خاص بالألوان

      تعمل مصابيح ColorVision من Philips على إنشاء التأثير من خلال عكس الضوء على المصابيح. شغّل مصابيحك الأمامية وأنر طريقك بلمسة من الألوان.

      اتخاذ رد فعل أسرع بفضل المزيد من الضوء

      اتخاذ رد فعل أسرع بفضل المزيد من الضوء

      تم إثبات أن الرؤية المحسّنة تساعد على التفاعل بسرعة أكبر خلال القيادة. فمع ضوء إضافي بنسبة 60%، تزيد مصابيح ColorVision من قابلية الرؤية لديك بمعدل 25 مترًا مقارنة بالمصابيح القياسية. لذا ستتمكن من توقع الأحداث بسهولة عند بروز أي عوائق محتملة في طريقك.

      تقنية طلاء جديدة تحوّل الضوء إلى لمسة من الألوان

      تقنية طلاء جديدة تحوّل الضوء إلى لمسة من الألوان

      تضيف مصابيح ColorVision من Philips لمسة من الألوان بفضل الطلاء الخاص على المصابيح، وهو متوافق مع القوانين الأوروبية. لذا يمكنك تخصيص سيارتك والاستمرار في استخدام الضوء الأبيض الآمن في الوقت نفسه

      تمتع بإضاءة الطريق بضوء أكثر بياضًا بنسبة 60%

      تمتع بإضاءة الطريق بضوء أكثر بياضًا بنسبة 60%

      بفضل تقنيتها، تضيء مصابيح ColorVision من Philips الطريق وتوفر ضوءًا أكثر بياضًا بنسبة 60% أكثر من أي مصباح قياسي آخر. ومن ثَمَّ، ستتمكن من رؤية الطريق أمامك بوضوح، كما تضيف المصابيح لمسة من الألوان في الوقت نفسه

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      على مدار 100 عام، تصدرت Philips صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips من زجاج الكوارتز العالي الجودة

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips من زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة العالية والاهتزازات، ما يُقلل خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

      لا يمكن للمبة شديدة السخونة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): وذلك إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، الأمر الذي قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل ظروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        التقنية
        هالوجين
        نوع
        H7
        المجموعة
        ColorVision
        الاستخدام
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        التسمية
        مصباح H7 ColorVision
        تصديق ECE
        نعم
        وضع علامة ECE
        E1 22Z
        القاعدة
        PX26d

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        55  واط

      • خصائص الضوء

        تدفق الضوء
        1500 +-10%  لومن
        حرارة اللون
        3350  كلفن

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 400 ساعة

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12972CVPBS2
        رمز الطلب
        36810928

      • بيانات العلبة

        EAN3
        8727900368130
        EAN1
        8727900368109
        نوع العلبة
        S2

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        2
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للمحترفين)
        10
        الارتفاع
        12.8  سم
        العرض
        4.7  سم
        الطول
        11  سم

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.427  كلغ
        الارتفاع
        13.6  سم
        الطول
        29  سم
        العرض
        12  سم

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        ميزات المنتج
        إضافة لمسة من الألوان

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