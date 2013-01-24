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إعادة تصميم بالضوء
تضيف ColorVision لمسةً من الألوان إلى مظهر سيارتك باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو الأرجواني. إن لمبات السيارات الملونة والمبتكرة هذه معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق، بحيث يمكنك تخصيص سيارتك وعكس ضوء أبيض آمن في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إعادة تصميم بالضوء
تضيف ColorVision لمسةً من الألوان إلى مظهر سيارتك باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو الأرجواني. إن لمبات السيارات الملونة والمبتكرة هذه معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق، بحيث يمكنك تخصيص سيارتك وعكس ضوء أبيض آمن في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
إعادة تصميم بالضوء
تضيف ColorVision لمسةً من الألوان إلى مظهر سيارتك باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو الأرجواني. إن لمبات السيارات الملونة والمبتكرة هذه معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق، بحيث يمكنك تخصيص سيارتك وعكس ضوء أبيض آمن في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إعادة تصميم بالضوء
تضيف ColorVision لمسةً من الألوان إلى مظهر سيارتك باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو الأرجواني. إن لمبات السيارات الملونة والمبتكرة هذه معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق، بحيث يمكنك تخصيص سيارتك وعكس ضوء أبيض آمن في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
لمعرفة أي من مصابيح ColorVision من Philips يلائم سيارتك أكثر، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.philips.com/automotive
تسمح مصابيح ColorVision من Philips بإضافة لمسة شخصية من الألوان إلى أضواء سيارتك. اختر ما بين الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو البنفسجي وأضف طابعًا خاصًا على سيارتك.
تمتثل مصابيح ColorVision لقواعد ECE وتأتي مزودة ببطاقة تصديق لإثبات أنه مسموح باستخدامها على الطريق. احتفظ بهذه البطاقة في سيارتك دائمًا.
تعمل مصابيح ColorVision من Philips على إنشاء التأثير من خلال عكس الضوء على المصابيح. شغّل مصابيحك الأمامية وأنر طريقك بلمسة من الألوان.
تم إثبات أن الرؤية المحسّنة تساعد على التفاعل بسرعة أكبر خلال القيادة. فمع ضوء إضافي بنسبة 60%، تزيد مصابيح ColorVision من قابلية الرؤية لديك بمعدل 25 مترًا مقارنة بالمصابيح القياسية. لذا ستتمكن من توقع الأحداث بسهولة عند بروز أي عوائق محتملة في طريقك.
تضيف مصابيح ColorVision من Philips لمسة من الألوان بفضل الطلاء الخاص على المصابيح، وهو متوافق مع القوانين الأوروبية. لذا يمكنك تخصيص سيارتك والاستمرار في استخدام الضوء الأبيض الآمن في الوقت نفسه
بفضل تقنيتها، تضيء مصابيح ColorVision من Philips الطريق وتوفر ضوءًا أكثر بياضًا بنسبة 60% أكثر من أي مصباح قياسي آخر. ومن ثَمَّ، ستتمكن من رؤية الطريق أمامك بوضوح، كما تضيف المصابيح لمسة من الألوان في الوقت نفسه
على مدار 100 عام، تصدرت Philips صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips
يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة العالية والاهتزازات، ما يُقلل خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى
لا يمكن للمبة شديدة السخونة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): وذلك إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، الأمر الذي قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.
تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل ظروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً
وصف المنتج
الخصائص الكهربائية
خصائص الضوء
فترة الاستهلاك
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بيانات العلبة
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