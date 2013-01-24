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CityVision Moto

المصابيح الأمامية للدراجة النارية

12972CTVBW
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    CityVision Moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    12972CTVBW

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    بهدف تحسين مستوى الأمان والرؤية وسط حركة المرور في المدن، صممت Philips مصابيح CityVision Moto مع إمكانية رؤية تأثير برتقالي اللون فريد ويلفت الانتباه في المصابيح الأمامية. وتتيح أيضًا لمبات CityVision Moto رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 40%. إكتشف كلّ المميزات

    CityVision Moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    بهدف تحسين مستوى الأمان والرؤية وسط حركة المرور في المدن، صممت Philips مصابيح CityVision Moto مع إمكانية رؤية تأثير برتقالي اللون فريد ويلفت الانتباه في المصابيح الأمامية. وتتيح أيضًا لمبات CityVision Moto رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 40%. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    بهدف تحسين مستوى الأمان والرؤية وسط حركة المرور في المدن، صممت Philips مصابيح CityVision Moto مع إمكانية رؤية تأثير برتقالي اللون فريد ويلفت الانتباه في المصابيح الأمامية. وتتيح أيضًا لمبات CityVision Moto رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 40%. إكتشف كلّ المميزات

    CityVision Moto المصابيح الأمامية للدراجة النارية

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    بهدف تحسين مستوى الأمان والرؤية وسط حركة المرور في المدن، صممت Philips مصابيح CityVision Moto مع إمكانية رؤية تأثير برتقالي اللون فريد ويلفت الانتباه في المصابيح الأمامية. وتتيح أيضًا لمبات CityVision Moto رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 40%. إكتشف كلّ المميزات

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      اشعر بالأمان، وقُد بأمان

      الرؤية وقدرة الآخرين على رؤيتك

      • نوع المصباح: H7
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 55 واط
      • الطريقة
      مصمّمة لراكبي الدراجات في المدن

      مصمّمة لراكبي الدراجات في المدن

      تم تصميم مصابيح CityVision Moto الأمامية من Philips خصيصًا لزيادة مستوى الأمان لراكبي الدراجات في المدن. ويسمح التأثير البرتقالي اللون واللافت للانتباه بالإضافة إلى زيادة إخراج الضوء بنسبة 40% بتجربة قيادة أكثر أمانًا في زحمة السير ويساهم بشكل نشط في الحد من حوادث السير.

      تأثير فريد باللون البرتقالي في المصابيح الأمامية

      تأثير فريد باللون البرتقالي في المصابيح الأمامية

      تم تطوير مصابيح CityVision Moto الأمامية من Philips خصيصًا لراكبي الدراجات في المدن. وبفضل تأثيرها الفريد باللون البرتقالي، تجذب لمبات الدراجة النارية من Philips انتباه السائق وتضمن الانتباه لوجود الدراجة في وقت مبكر.

      تم تصنيع مصابيح الدراجات النارية من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      تم تصنيع مصابيح الدراجات النارية من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.

      مقاومة للاهتزاز تصل إلى 10G

      مقاومة للاهتزاز تصل إلى 10G

      صُممت مصابيح CityVision Moto من Philips بتقنية متطورة لمقاومة الاهتزاز تصل إلى 10G وتدوم لفترة أطول. ويتم تثبيت لمبات الدراجات النارية هذه بفتيل ثنائي اللفات وشديد المقاومة لتحمل مجموعة واسعة من الاهتزازات، بما في ذلك الصدمات الميكانيكية.

      رؤية أفضل بنسبة 40%

      رؤية أفضل بنسبة 40%

      من خلال توفير رؤية أفضل بنسبة 40% على الطريق، تشارك مصابيح CityVision Moto الأمامية من Philips بشكل نشط في زيادة مستوى الأمان لراكب الدراجة. وبفضل الرؤية الأفضل على الطريق، تتيح مصابيح الدراجات النارية من Philips التعرّف على العوائق ومنع الحوادث بشكل أفضل.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      في Philips Automotive نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات هي الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بغية رفع مستوى السلامة والراحة خلال القيادة لدى عملائنا إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة منتجاتنا الكاملة بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000).

      مصابيح Philips هي خيار أهم شركات تصنيع الدراجات النارية.

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        تغليف بلاستيكي
        EAN1
        8727900398984
        EAN3
        8727900398991

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        55  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        400h

      • خصائص الضوء

        لومن
        1500
        حرارة اللون
        لغاية 3200 كيلفن

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        الرؤية وقدرة الآخرين على رؤيتك
        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء

      • وصف المنتج

        التعيين
        H7 CityVision Moto
        المجموعة
        CityVision Moto
        التقنية
        هالوجين
        القاعدة
        PX26d
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        نوع
        H7

      • معلومات الطلب

        رمز الطلب
        39898430
        إدخال الطلب
        12972CTVBW

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        350  غ
        الارتفاع
        13  سم
        الطول
        19  سم
        العرض
        19  سم

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        35  غ
        الارتفاع
        12.900  سم
        الطول
        9.500  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        12.4  غ
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        10
        العرض
        3.500  سم

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