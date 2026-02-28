المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة عن التغليف
  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة عن التغليف

BlueVisionالمصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

12961BVB2

القيادة بأناقة

تم تصميم الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision للسائقين الذين يبحثون عن تخصيص سياراتهم. فمع الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision، يستمتع السائقون بتأثير xenon أزرق لا يقارن في لمبة معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق.

عرض جميع المزايا

ضوء أزرق مع أقصى حد من السطوع وأسلوب فريد

القيادة بأناقة

  • نوع المصباح: W5W

  • حزمة مكونة من: 2

  • 12 فولت، 5 واط

تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي، الشعاع المنخفض، الضباب الأمامي، المؤشر الأمامي، المؤشر الجانبي، المؤشر الخلفي، مصباح التوقف، مصباح الرجوع العكسي، مصباح الضباب الخلفي، مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع للخلف/الركن، المصابيح الداخلية.

التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.