الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

BlueVision

المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

12961BVB2
  • القيادة بأناقة القيادة بأناقة القيادة بأناقة
    -{discount-value}

    BlueVision المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    12961BVB2

    القيادة بأناقة

    تم تصميم الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision للسائقين الذين يبحثون عن تخصيص سياراتهم. فمع الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision، يستمتع السائقون بتأثير xenon أزرق لا يقارن في لمبة معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق. إكتشف كلّ المميزات

    BlueVision المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    القيادة بأناقة

    تم تصميم الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision للسائقين الذين يبحثون عن تخصيص سياراتهم. فمع الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision، يستمتع السائقون بتأثير xenon أزرق لا يقارن في لمبة معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق. إكتشف كلّ المميزات

    القيادة بأناقة

    تم تصميم الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision للسائقين الذين يبحثون عن تخصيص سياراتهم. فمع الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision، يستمتع السائقون بتأثير xenon أزرق لا يقارن في لمبة معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق. إكتشف كلّ المميزات

    BlueVision المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    القيادة بأناقة

    تم تصميم الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision للسائقين الذين يبحثون عن تخصيص سياراتهم. فمع الإشارات واللمبات الداخلية BlueVision، يستمتع السائقون بتأثير xenon أزرق لا يقارن في لمبة معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل signaling-and-interior-lighting

      القيادة بأناقة

      ضوء أزرق مع أقصى حد من السطوع وأسلوب فريد

      • نوع المصباح: W5W
      • حزمة مكونة من: 2
      • 12 فولت، 5 واط
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

      أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي، الشعاع المنخفض، الضباب الأمامي، المؤشر الأمامي، المؤشر الجانبي، المؤشر الخلفي، مصباح التوقف، مصباح الرجوع العكسي، مصباح الضباب الخلفي، مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع العكسي/ الركن، المصابيح الداخلية.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        5  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        1500 ساعة

      • خصائص الضوء

        لومن
        50  لومن

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        B2
        EAN1
        8711500310293
        EAN3
        8711559523774

      • وصف المنتج

        تطبيق
        • داخلي
        • لوحة السيارة
        • مؤشر جانبي
        • ضوء التوقف
        • ضوء الصندوق
        • ضوء الباب
        • ضوء الدخول إلى السيارة
        • ضوء صندوق القفازات
        • ضوء القراءة
        • الضوء الخلفي
        القاعدة
        W2,1x9,5d
        التعيين
        W5W
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        لمبة BlueVision
        التقنية
        تقليدي
        نوع
        W5W

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.195  كلغ
        الارتفاع
        12  سم
        الطول
        14.5  سم
        العرض
        12  سم

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        13.5  سم
        الطول
        0.95  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        1.25  غ
        العرض
        9.5  سم

      • معلومات الطلب

        رمز الطلب
        31029330
        إدخال الطلب
        12961BVB2

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا