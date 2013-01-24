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اشعر بالأمان، وقُد بأمان
إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اشعر بالأمان، وقُد بأمان
إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips
أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي، الشعاع المنخفض، الضباب الأمامي، المؤشر الأمامي، المؤشر الجانبي، المؤشر الخلفي، مصباح التوقف، مصباح الرجوع العكسي، مصباح الضباب الخلفي، مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع للخلف/الركن، المصابيح الداخلية.
تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.
الخصائص الكهربائية
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
بيانات العلبة
وصف المنتج
معلومات العلبة الخارجية
معلومات حول المنتج المغلف
معلومات الطلب
مواصفات التسويق