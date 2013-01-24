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Vision

المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

12910CP
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    Vision المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    12910CP

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

    Vision المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

    Vision المصابيح الداخلية التقليدية والإشارات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    إن مصابيح الإشارات من منتجاتنا هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات في العالم، فهي توفر أفضل جودة في فئتها بأسعار تنافسية. إكتشف كلّ المميزات

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      اشعر بالأمان، وقُد بأمان

      مصابيح إشارات من Philips

      • نوع المصباح: T2W-T3W
      • حزمة مكونة من: 10
      • 12 فولت، 3 واط
      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

      أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي، الشعاع المنخفض، الضباب الأمامي، المؤشر الأمامي، المؤشر الجانبي، المؤشر الخلفي، مصباح التوقف، مصباح الرجوع العكسي، مصباح الضباب الخلفي، مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع للخلف/الركن، المصابيح الداخلية.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

      المواصفات التقنية

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        3  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 500h

      • خصائص الضوء

        لومن
        28  لومن

      • بيانات العلبة

        EAN3
        8711500220837
        EAN1
        8711500219497
        نوع العلبة
        CP

      • وصف المنتج

        تطبيق
        داخلي
        القاعدة
        BA9s
        التعيين
        T2W-T3W
        تصديق ECE
        لا
        المجموعة
        قياسية
        التقنية
        تقليدي
        نوع
        T3W

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.55  كلغ
        الارتفاع
        11.6  سم
        الطول
        16.9  سم
        العرض
        10.4  سم

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        50
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        2,75  غ
        الارتفاع
        3.2  سم
        الطول
        1.2  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        2.1  غ
        العرض
        2.1  سم

      • معلومات الطلب

        رمز الطلب
        21949728
        إدخال الطلب
        12910CP

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        قياسية

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