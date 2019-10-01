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    X-tremeUltinon LED لمبة الإشارات في السيارة

    12899RX2

    أكثر سطوعًا وأناقة

    من أجل قيادة آمنة وعصرية، استخدم مصابيح التوقف الخلفية X-tremeUltinon LED الحمراء من Philips [~P21/5W]‎. إنها قوية ودقيقة وجميلة الشكل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة.

    إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeUltinon LED لمبة الإشارات في السيارة

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    أكثر سطوعًا وأناقة

    إشارات LED قوية وزاهية تدوم طويلاً

    • نوع المصباح: P21/5W
    • 12 فولت، أحمر قوي
    • نظام متطوّر للسيارة
    • عدد اللمبات: 2

    الإشارة إلى نيّتك مع مصابيح خارجية أكثر سطوعًا

    تُعدّ الإشارة إلى اتجاه السيارة المزمع أمرًا أساسيًا لسلامتك. لتجنب الاصطدامات، يجب أن يعرف الآخرون ما الذي تزعم فعله. وعندما تؤدي حالة الطقس العاطل إلى تقليص الرؤية، تكون الحاجة إلى إشارات ساطعة وزاهية أهم بعد. توفر مصابيح الإشارات X-tremeUltinon من Philips أثر ضوء نهار ساطع وحرارة لون تصل إلى 6000 كلفن لمصابيح الرجوع العكسي والوضعية. ومع المزيد من الألوان القوية لتطبيقات الالتفاف والتوقف، بالإضافة إلى مصابيح LED ذات تشغيل فوري وضوء موجّه بشكل صحيح، ستقدم للسائقين الآخرين الوقت الإضافي الضروري للتفاعل مع تحركاتك.

    ترقية مصابيحك، ترقية أسلوبك

    صحيح أن الهدف الرئيسي للمصابيح الخارجية هو القدرة على الرؤية بوضوح وقدرة الآخرين على رؤية سيارتك، إلا أنه لا يوجد أي سبب يمنعها من أن تبدو بمظهر رائع في الوقت نفسه. إذا كنت تفكر في ترقية مظهر سيارتك، من دون شراء سيارة أحدث، فإن استبدال المصابيح الخارجية بمصابيح LED طريقة ذكية لإنفاق المال. قم بترقية مصابيحك الخارجية بمصابيح حمراء أكثر قوة لمصابيح التوقف وكهرمانية زاهية لإشارات الانعطاف وبيضاء ساطعة لمصابيح المؤخرة والرجوع للخلف. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع مصابيح الإشارات LED الخارجية من Philips.

    تجعل المصابيح ذات التشغيل الفوري الضغط السريع على المكابح أكثر أمانًا

    تتطلب المصابيح المتوهجة بعض الوقت لكي تضيء وتبلغ أقصى أدائها. على العكس من ذلك، تضيء مصابيح LED فورًا. ويتم قياس الفارق بأجزاء الثانية. عند الضغط بقوة على المكابح، يكون لأجزاء الثانية أهمية كبيرة. على سبيل المثال، عند السير بسرعة 100 كم/الساعة، يعادل فارق أربعة أجزاء من الثانية فقط في وقت رد الفعل 11 متراً إضافيًا من مسافة التفاعل، أي نحو طول سيارتين ونصف من الوقت للتفكير بما ستفعله. مع مصابيح التوقف LED من Philips، بمجرد أن تقرر الضغط على المكابح، سيعرف السائق خلفك.

    التوزيع الموحّد للضوء للحصول على رؤية محسّنة

    تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية LED من Philips لتوزيع الضوء بطريقة أكثر ذكاء بحيث تضمن إضاءة مصابيح الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليها (سواء أكانت مصابيح الرجوع للخلف أم التوقف أم الإشارات). وبفضل الزاوية العريضة والنشر الموحّد للضوء، لن تتمكن فقط من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، ولكن سيتمكن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.

    إضاءة السيارات من Philips بأعلى مستوى من الجودة

    تشتهر أضواء Philips ذات التقنية المتطورة في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات السيارات عالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المناسبة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة. وتحصل على ضوء قوي ساطع وأداء شعاع دقيق. كما تحصل أيضًا على مظهر عصري أنيق. والأهم، أنك تحصل على نظام إضاءة LED متطور للاستمتاع بقيادة أكثر أمانًا وسلاسة ومتعة.

    سهولة التثبيت والتوافق مع طرازات سيارات متعددة

    صمّمت المصابيح ليتم تثبيتها في سيارات متوافقة، ومن ثَمَّ يتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة. ولكن، يفضّل أن تطلب من ميكانيكي متخصص تثبيت مصابيح X-tremeUltinon LED الجديدة من Philips؛ لأنه سيتأكد من أنك جاهز للانطلاق بها. صحيح أن هذه المصابيح متوافقة مع مجموعة واسعة من طرازات السيارات، ولكن ليست كل أنواع السيارات معتمدة.

    أضواء LED متينة تدوم طويلاً

    أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر في استبدال المصابيح التالفة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. بالإضافة إلى تقديم كثافة الإضاءة ذاتها، تدوم مصابيح LED فترة أطول. كما أنَّ منتجات X-tremeUltinon LED من Philips متينة للغاية. وبسبب أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تتميز بها، تمنع التلف الناتج عن الحرارة والاهتزازات، لتدوم حتى 12 عامًا. وبما أنه يتم استبدال معظم السيارات أو ترقيتها ضمن هذه الفترة، ينبغي أن تدوم المصابيح الجديدة ذات الشكل الجميل طوال مدة استخدامك للسيارة.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      نظام متطوّر للسيارة

    • وصف المنتج

      تطبيق
      التوقف/الخلفي
      القاعدة
      BAY15d
      تصديق ECE
      لا
      وضع علامة ECE
      -
      النطاق
      مصابيح X-tremeUltinon LED
      التقنية
      LED
      نوع
      P21/5W

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      حتى 12 سنة

    • خصائص الضوء

      لومن
      115 لومن/ 15 لومن
      حرارة اللون
      أحمر

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      2 واط /0.3  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      12899RX2
      رمز الطلب
      39602730

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      X2
      EAN1
      8727900396027
      EAN3
      8727900396034

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الطول
      6.8  سم
      العرض
      2.8  سم
      الارتفاع
      9.2  سم
      كمية الحزمة
      2
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      20

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      19.5  سم
      العرض
      15.1  سم
      الارتفاع
      8.5  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.6  كلغ

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    • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.
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