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X-tremeUltinon LED

مصباح السيارة الداخلي

128584000KX1
  • أكثر سطوعًا وأناقة أكثر سطوعًا وأناقة أكثر سطوعًا وأناقة
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    X-tremeUltinon LED مصباح السيارة الداخلي

    128584000KX1

    أكثر سطوعًا وأناقة

    لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 38 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية. ينير الضوء الأبيض البارد القوي بحرارة لون 4000 كيلفن السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeUltinon LED مصباح السيارة الداخلي

    أكثر سطوعًا وأناقة

    لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 38 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية. ينير الضوء الأبيض البارد القوي بحرارة لون 4000 كيلفن السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

    أكثر سطوعًا وأناقة

    لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 38 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية. ينير الضوء الأبيض البارد القوي بحرارة لون 4000 كيلفن السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

    X-tremeUltinon LED مصباح السيارة الداخلي

    أكثر سطوعًا وأناقة

    لا تضيع مفاتيحك بعد الآن مع مصابيح LED الساطعة والأنيقة والتي تدوم طويلاً بطول 38 مم Festoons من Philips للإنارة الداخلية. ينير الضوء الأبيض البارد القوي بحرارة لون 4000 كيلفن السيارة من الداخل، من دون إزعاج العينين. إكتشف كلّ المميزات

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      خصص تصميم سيارتك من الداخل مع مصابيح LED أكثر سطوعًا

      • مصباح LED-FEST [38mm]
      • عدد اللمبات: 1
      • ضوء أبيض دافئ 12 فولت، 4000 كلفن
      • نظام متطوّر للسيارة

      أضواء داخلية ساطعة لرؤية كل شيء داخل سيارتك

      في وقت ما، اضطررنا جميعًا أن نبحث عن غرض ضائع في سيارة ذات إضاءة ضعيفة، سواء أكان الهاتف أم المفاتيح أم حذاء ضائع لطفل صغير. مع الإضاءة الداخلية بمصابيح LED من Philips تحصل على ضوء دافئ وساطع وموزع بشكل متساوٍ. لذا عندما تبحث عن شيء في صندوق السيارة أو صندوق القفازات أو أرضية السيارة بعد الآن، ستتمكن من رؤية ما تفعله بالتحديد وإيجاد أي شيء بسهولة.

      ترقية مصابيحك، ترقية أسلوبك

      تتخطى الإضاءة الداخلية مجرد الوظيفة العملية والشعور بالراحة لتضمن أيضًا المظهر الأنيق. قم بترقية مصابيحك الداخلية بضوء دافئ أكثر سطوعًا أو تأثير ضوء النهار. لذا يمكنك فتح الصندوق أو تشغيل أضواء لوحة القيادة بأسلوب مميز. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع المصابيح الداخلية LED من Philips.

      مصابيح ساطعة لسيارتك من الداخل

      قد تختلف متطلبات الإضاءة ويتغيّر ذوقك سواءً لمصابيح السقف أو القراءة أو صندوق القفازات أو الصندوق. لذا من أجل إنارة سيارتك من الداخل، يمكنك أن تختار من مجموعة X-tremeUltinon LED المتنوعة من Philips للحصول على رؤية ومظهر فائقين. اختر ضوءًا أبيض دافئًا مريحًا (بحرارة لون 4000 كلفن) أو نأثير ضوء النهار (بحرارة لون 6000 كلفن). سيغيّر هذا الضوء الساطع والأنيق تجربة القيادة لديك. سواء أكنت تبحث عن هاتف سقط أرضًا أم أراد الركاب الآخرون في سيارتك القراءة أم كنت تحاول إيجاد أفضل طريق للوصول إلى وجهتك، فيمكنك فعل ذلك الآن بفضل الضوء الداخلي الساطع.

      أضواء LED متينة تدوم طويلاً

      أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر في استبدال المصابيح التالفة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح الأمامية التقليدية. بالإضافة إلى تقديم كثافة الإضاءة ذاتها، تدوم مصابيح LED فترة أطول. كما أنَّ منتجات X-tremeUltinon LED من Philips متينة للغاية. وبسبب أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تتميز بها، تمنع التلف الناتج عن الحرارة والاهتزازات، لتدوم حتى 12 عامًا. وبما أنه يتم استبدال معظم السيارات أو ترقيتها ضمن هذه الفترة، ينبغي أن تدوم المصابيح الجديدة ذات الشكل الجميل طوال مدة استخدامك للسيارة.

      إضاءة السيارات من Philips بأعلى مستوى من الجودة

      تشتهر أضواء Philips ذات التقنية المتطورة في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم منتجات السيارات عالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المناسبة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة. وتحصل على ضوء قوي ساطع وأداء شعاع دقيق. كما تحصل أيضًا على مظهر عصري أنيق. والأهم، أنك تحصل على نظام إضاءة LED متطور للاستمتاع بقيادة أكثر أمانًا وسلاسة ومتعة.

      سهولة التثبيت والتوافق مع طرازات سيارات متعددة

      مصممة ليتم تثبيتها بسهولة في السيارات المتوافقة، لذا سيتمكن السائقون ذوو الخبرة في الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900397062
        EAN3
        8727900397079
        نوع العلبة
        X1

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        128584000KX1
        رمز الطلب
        39706230

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        8.5  سم
        الطول
        19.5  سم
        العرض
        15.1  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.27  كلغ

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        9.2  سم
        الطول
        6.8  سم
        العرض
        2.8  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        كمية الحزمة
        1

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 12 سنة

      • وصف المنتج

        التقنية
        LED
        تطبيق
        • داخلي
        • الصندوق
        • صندوق القفازات
        المجموعة
        مصابيح X-tremeUltinon LED
        نوع
        Festoon

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          • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.