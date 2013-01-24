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Vision LED

لمبة الإشارات في السيارة

12838REDX2
  • إشارات ساطعة. قيادة أنيقة. إشارات ساطعة. قيادة أنيقة. إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.
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    Vision LED لمبة الإشارات في السيارة

    12838REDX2

    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات اللون القوي. إن مصابيح التوقف Vision LED [˜W21W]‎ من Philips ساطعة باللون الأحمر القوي وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

    Vision LED لمبة الإشارات في السيارة

    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات اللون القوي. إن مصابيح التوقف Vision LED [˜W21W]‎ من Philips ساطعة باللون الأحمر القوي وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات اللون القوي. إن مصابيح التوقف Vision LED [˜W21W]‎ من Philips ساطعة باللون الأحمر القوي وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

    Vision LED لمبة الإشارات في السيارة

    إشارات ساطعة. قيادة أنيقة.

    من أجل قيادة أنيقة، استفد من مصابيح الإشارات ذات اللون القوي. إن مصابيح التوقف Vision LED [˜W21W]‎ من Philips ساطعة باللون الأحمر القوي وشكلها جميل، كما تساعدك على إرسال إشارات ضوئية بأمان وأناقة. إكتشف كلّ المميزات

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      جودة LED تدوم طويلاً

      • مصابيح LED-T20-RED‏ [~W21W]
      • عدد اللمبات: 2
      • 12 فولت، أحمر قوي
      • اختبر المزيد من الإضاءة

      ترقية مصابيحك، ترقية أسلوبك

      صحيح أن الهدف الرئيسي للمصابيح الخارجية هو القدرة على الرؤية بوضوح وقدرة الآخرين على رؤية سيارتك، إلا أنه لا يوجد أي سبب يمنعها من أن تبدو بمظهر رائع في الوقت نفسه. إذ كنت تفكر بترقية أسلوبك، من دون شراء سيارة أحدث، يعتبر استبدال المصابيح الخارجية بمصابيح LED طريقة ذكية لإنفاق المال. قم بترقية مصابيحك الخارجية بمصابيح حمراء أكثر قوة لمصابيح التوقف وكهرماني زاهٍ لإشارات الالتفاف وبيضاء ساطعة لمصابيح الوضعية والرجوع العكسي. تعبّر السيارة عن شخصيّتك، لذا عبّر عن أسلوبك مع مصابيح الإشارات LED الخارجية من Philips.

      إشارات أكثر سطوعًا لسلامة محسّنة

      تُعدّ الإشارة إلى اتجاه السيارة المزمع أمرًا أساسيًا لسلامتك. لتجنب الاصطدامات، يجب أن يعرف الآخرون ما الذي تزعم فعله. تضمن مصابيح الإشارات الساطعة أن يراك الآخرون لسلامة محسّنة. سواء عند الرجوع العكسي أو الوضعية أو التوقف، توفر مصابيح Vision LED من Philips الأداء الذي تحتاج إليه، وتقدم للسائقين الآخرين الوقت الإضافي الأساسي للتفاعل مع تحركاتك.

      المصابيح بتشغيل فوري تجعل الضغط السريع على المكابح أكثر أمانًا

      تتطلب المصابيح المتوهجة بعض الوقت لكي تضيء وتبلغ أقصى أدائها. من جهتها، تضيء مصابيح LED فورًا. ويتم قياس الفارق بأجزاء الثانية. عند الضغط بقوة على المكابح، يكون لأجزاء الثانية أهمية قصوى. على سبيل المثال، خلال السير بسرعة 100 كم/الساعة، يعادل فارق أربعة أجزاء من الثانية فقط في وقت التفاعل 11 متراً إضافيًا من مسافة التفاعل، أي حوالى طول سيارتين ونصف من الوقت للتفكير بما ستفعله. مع مصابيح التوقف LED من Philips، سيعرف السائق خلفك حالما تقرر الضغط على المكابح.

      نشر ضوء جيد لرؤية محسّنة

      تم تصميم مجموعة المصابيح الخارجية LED من Philips لنشر ضوء أذكى بحيث يضمن انعكاس ضوء الإشارات الخارجية حيث تحتاج إليه (سواء في الرجوع العكسي أو التوقف أو الإشارات). ومع زاوية عريضة ونشر ضوء جيد، لن تتمكن فقط من الرؤية بشكل أفضل على الطريق، ولكن سيتمكن السائقون الآخرون أيضًا من رؤيتك.

      إضاءة السيارات من Philips مع أعلى مستوى جودة

      تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في صناعة السيارات، وقد حافظت على سمعتها الجيدة لأكثر من 100 عام. تم تصميم وتطوير منتجات السيارات العالية الجودة من Philips وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر)، ما يعني الحفاظ على معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. يختار أهم صانعي السيارات مصابيح Philips، لأنك عندما تشتري منتجات Philips، فأنت تشتري الجودة وتحصل على ضوء قوي ساطع وأداء شعاع دقيق. وأيضًا، تحصل على مظهر عصري متطور.

      أضواء LED متينة وتدوم طويلاً

      أنت تريد مصابيح سيارة ساطعة وجميلة، ولكنك لا تريد أن تستمر باستبدال المصابيح المنطفئة. كلما كان الضوء أقوى، كانت مدة استهلاك المصباح أقل، وهي نقطة ضعف أساسية في المصابيح التقليدية. تظهر مصابيح Vision LED من Philips مقاومة إضافية للحرارة والاهتزازات، إذ تقدم قوة ضوء موحّد، كما أن مصابيح LED تدوم لفترة أطول بكثير. بالتالي، تشكل هذه المصابيح الخيار المثالي لأداء يدوم طويلاً قد يصل لغاية 8 سنوات.

      سهولة تثبيت وتوافق مع طرازات سيارات متعددة

      مصممة ليتم تثبيتها بسهولة في سيارات متوافقة، وسيتمكن السائقون ذوو الخبرة في مجال الصيانة من ترقية المصابيح المتوافقة بسهولة.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8718696270189
        EAN3
        8718696270196
        نوع العلبة
        X2

      • وصف المنتج

        التقنية
        LED
        تطبيق
        إيقاف
        المجموعة
        مصباح Vision LED
        نوع
        W21W

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        اختبر المزيد من السطوع

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12838REDX2
        رمز الطلب
        27018930

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        8.5  سم
        الطول
        19.5  سم
        العرض
        15.1  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.6  كلغ

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الارتفاع
        9.2  سم
        الطول
        6.8  سم
        العرض
        2.8  سم
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        20
        كمية الحزمة
        2

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 8 سنة

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          • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.