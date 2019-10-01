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    LongLife EcoVision فترة استهلاك أطول

    12821LLECOB2

    القيادة بحذر

    هل تعبت من تغيير لمبات المصابيح الأمامية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد.

    إكتشف كلّ المميزات

    LongLife EcoVision فترة استهلاك أطول

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    مراجعة كل مصابيح إرسال إشارات والمصابيح الداخلية

    القيادة بحذر

    فترة استهلاك أفضل، استبدال أقل

    • نوع المصباح: R5W
    • 12 فولت، 5 واط
    • استمرارية أكثر، استبدال أقل
    • لمبة بمقاومة قصوى
    • عدد اللمبات: 2
    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

    مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل التطبيقات

    مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل التطبيقات

    أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي تطبيق؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصابيح الرجوع العكسي/الركن، أضواء صندوق القفازات، الإشارات الداخلية، مصابيح الركن الأمامية والمصابيح النهارية.

    التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

    تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

    فترة استهلاك طويلة لقيمة أفضل

    تعتبر الإشارات والأضواء الداخلية LongLife EcoVision الخيار الأفضل للسائقين الذين يبحثون عن قيمة مثلى. تجتمع فترة استهلاكها المضافة مع مقاومة الحرارة العالية والاهتزازات لضمان قيادة خالية من العناء لفترات طويلة من الوقت.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      يدوم لفترة أطول

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • داخلي
      • لوحة السيارة
      • مصباح الرجوع للخلف/ الركن
      • مؤشر جانبي
      • ضوء التوقف
      • ضوء الصندوق
      • ضوء الباب
      • ضوء صندوق القفازات
      • مصباح القراءة
      • الضوء الخلفي
      القاعدة
      BA15s
      التعيين
      مصباح R5W LongLife EcoVision
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      LongLife EcoVision
      التقنية
      تقليدي
      نوع
      R5W

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      حتى 1250 ساعة

    • خصائص الضوء

      لومن
      50  لومن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      5  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      رمز الطلب
      38208230

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      B2
      EAN1
      8727900382082
      EAN3
      8727900382099

    • معلومات حول المنتج المغلف

      العرض
      2.7  سم
      الارتفاع
      12.9  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      5.93  غ
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      13.25  غ
      الطول
      6.7  سم
      كمية الحزمة
      2
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      20

    • معلومات العلبة الخارجية

      العرض
      13.5  سم
      الارتفاع
      13  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.265  كلغ

    Badge-D2C

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