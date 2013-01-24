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Vision LED

مصباح LED للسيارة

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  • أضواء تدوم طويلاً أضواء تدوم طويلاً أضواء تدوم طويلاً
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    Vision LED مصباح LED للسيارة

    128016000KB1

    أضواء تدوم طويلاً

    ببساطة، تم تصميم ضوء Vision LED من Philips ليتخطى مدة استخدام سيارتك! استبدل لمبتك المتوهجة القياسية بأضوائنا LED التي تدوم طويلاً وقم بإنارة سيارتك من الداخل بضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات

    Vision LED مصباح LED للسيارة

    أضواء تدوم طويلاً

    ببساطة، تم تصميم ضوء Vision LED من Philips ليتخطى مدة استخدام سيارتك! استبدل لمبتك المتوهجة القياسية بأضوائنا LED التي تدوم طويلاً وقم بإنارة سيارتك من الداخل بضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات

    أضواء تدوم طويلاً

    ببساطة، تم تصميم ضوء Vision LED من Philips ليتخطى مدة استخدام سيارتك! استبدل لمبتك المتوهجة القياسية بأضوائنا LED التي تدوم طويلاً وقم بإنارة سيارتك من الداخل بضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات

    Vision LED مصباح LED للسيارة

    أضواء تدوم طويلاً

    ببساطة، تم تصميم ضوء Vision LED من Philips ليتخطى مدة استخدام سيارتك! استبدل لمبتك المتوهجة القياسية بأضوائنا LED التي تدوم طويلاً وقم بإنارة سيارتك من الداخل بضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات

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      أضواء تدوم طويلاً

      أضواء Vison LED تدوم لمدة 12 عامًا، مضمونة.

      • FestoonLED ‏38 مم
      • 6000 كلفن أبيض
      • للإضاءة الداخلية

      ضوء أبيض 6000 كلفن

      توفر المصابيح الداخلية Vison LED من Philips الجديدة ضوءًا أبيض ساطعًا بحرارة لون 6000 كلفن وزاوية شعاع عريض إنارة سيارتك من الداخل بأناقة. يمكن استخدام مصباح LED الداخلي هذا لتطبيقات الإنارة الداخلية (مصباح السقف، الصندوق، صندوق القفازات) ولوحة ترخيص السيارة.

      فترة استهلاك تبلغ 12 عامًا - مضمونة

      تم تصميم مصابيح Vision LED من Philips حتى تتخطى مدى استخدام سيارتك. يوفّر هذا الأمر ملاءمةً هندسية مثالية وتعتبر فترة استهلاكها التي تبلغ 12 سنة غير قابلة للمقارنة.

      25 لومن من قوة LED غير المحدودة

      إنارة مثالية للسيارة من الداخل ولوحة رقم السيارة مع مصباح LED قوي 25 لومن.

      ضوء نهاري أبيض 5500 كلفن

      يوفّر المصباح النهاري الأبيض بحرارة لون 5500 كلفن شكل LED متطور لإبراز سيارتك أكثر، سواء كان مثبّتًا في السيارة من الداخل أو مركبًا على لوحة رقم السيارة.

      نشر ضوء متجانس بزاوية 180 درجة

      وتضمن العدسات اللمّاعة المصممة بشكل ذكي أن يتم نشر ضوء LED بشكل موحّد داخل سيارتك وعلى لوحة رقمها.

      متانة ومقاومة وموثوقية متميزة

      يؤمن التصميم المتين العالي الجودة مقاومةً محسّنة ضد الصدمات والاهتزازات.

      المواصفات التقنية

      • وصف المنتج

        تطبيق
        للإضاءة الداخلية
        حرارة اللون
        أبيض 6000 كلفن
        فترة الاستهلاك
        12 سنة
        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        0.5  واط
        توافُق أيضًا مع
        6411، ‏6451، ‏12866، ‏17314، ‏DE3425، ‏DE3423، ‏DE3175، ‏DE3022، ‏Festoon
        التعيين
        Festoon ‏38 مم Vision أبيض 6000 كلفن
        المجموعة
        مصباح Vision LED
        نوع
        FestoonLED ‏38 مم

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        أضواء تدوم طويلاً
        أبرز ما في المنتج
        فترة استهلاك تبلغ 12 سنة

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          • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.