مصطلحات البحث
أضواء تدوم طويلاً
ببساطة، تم تصميم ضوء Vision LED من Philips ليتخطى مدة استخدام سيارتك! استبدل لمبتك المتوهجة القياسية بأضوائنا LED التي تدوم طويلاً وقم بإنارة سيارتك من الداخل بضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أضواء تدوم طويلاً
ببساطة، تم تصميم ضوء Vision LED من Philips ليتخطى مدة استخدام سيارتك! استبدل لمبتك المتوهجة القياسية بأضوائنا LED التي تدوم طويلاً وقم بإنارة سيارتك من الداخل بضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات
أضواء تدوم طويلاً
ببساطة، تم تصميم ضوء Vision LED من Philips ليتخطى مدة استخدام سيارتك! استبدل لمبتك المتوهجة القياسية بأضوائنا LED التي تدوم طويلاً وقم بإنارة سيارتك من الداخل بضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أضواء تدوم طويلاً
ببساطة، تم تصميم ضوء Vision LED من Philips ليتخطى مدة استخدام سيارتك! استبدل لمبتك المتوهجة القياسية بأضوائنا LED التي تدوم طويلاً وقم بإنارة سيارتك من الداخل بضوء أبيض ساطع. إكتشف كلّ المميزات
توفر المصابيح الداخلية Vison LED من Philips الجديدة ضوءًا أبيض ساطعًا بحرارة لون 6000 كلفن وزاوية شعاع عريض إنارة سيارتك من الداخل بأناقة. يمكن استخدام مصباح LED الداخلي هذا لتطبيقات الإنارة الداخلية (مصباح السقف، الصندوق، صندوق القفازات) ولوحة ترخيص السيارة.
تم تصميم مصابيح Vision LED من Philips حتى تتخطى مدى استخدام سيارتك. يوفّر هذا الأمر ملاءمةً هندسية مثالية وتعتبر فترة استهلاكها التي تبلغ 12 سنة غير قابلة للمقارنة.
إنارة مثالية للسيارة من الداخل ولوحة رقم السيارة مع مصباح LED قوي 25 لومن.
يوفّر المصباح النهاري الأبيض بحرارة لون 5500 كلفن شكل LED متطور لإبراز سيارتك أكثر، سواء كان مثبّتًا في السيارة من الداخل أو مركبًا على لوحة رقم السيارة.
وتضمن العدسات اللمّاعة المصممة بشكل ذكي أن يتم نشر ضوء LED بشكل موحّد داخل سيارتك وعلى لوحة رقمها.
يؤمن التصميم المتين العالي الجودة مقاومةً محسّنة ضد الصدمات والاهتزازات.
وصف المنتج
مواصفات التسويق