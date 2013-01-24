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Vision LED

مصباح السيارة

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  • أضواء ستتخطى مدة استخدام سيارتك أضواء ستتخطى مدة استخدام سيارتك أضواء ستتخطى مدة استخدام سيارتك
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    Vision LED مصباح السيارة

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    أضواء ستتخطى مدة استخدام سيارتك

    استبدل المصابيح التقليدية في سيارتك بمصابيح Vision LED من Philips التي تدوم طويلاً، بحيث لن تضطر إلى استبدالها مجددًا. تُعد مصابيح Vision LED بديلاً آمنًا للمصابيح المتوهجة التقليدية وستؤمن لك راحة البال لسنوات قادمة. إكتشف كلّ المميزات

    Vision LED مصباح السيارة

    أضواء ستتخطى مدة استخدام سيارتك

    استبدل المصابيح التقليدية في سيارتك بمصابيح Vision LED من Philips التي تدوم طويلاً، بحيث لن تضطر إلى استبدالها مجددًا. تُعد مصابيح Vision LED بديلاً آمنًا للمصابيح المتوهجة التقليدية وستؤمن لك راحة البال لسنوات قادمة. إكتشف كلّ المميزات

    أضواء ستتخطى مدة استخدام سيارتك

    استبدل المصابيح التقليدية في سيارتك بمصابيح Vision LED من Philips التي تدوم طويلاً، بحيث لن تضطر إلى استبدالها مجددًا. تُعد مصابيح Vision LED بديلاً آمنًا للمصابيح المتوهجة التقليدية وستؤمن لك راحة البال لسنوات قادمة. إكتشف كلّ المميزات

    Vision LED مصباح السيارة

    أضواء ستتخطى مدة استخدام سيارتك

    استبدل المصابيح التقليدية في سيارتك بمصابيح Vision LED من Philips التي تدوم طويلاً، بحيث لن تضطر إلى استبدالها مجددًا. تُعد مصابيح Vision LED بديلاً آمنًا للمصابيح المتوهجة التقليدية وستؤمن لك راحة البال لسنوات قادمة. إكتشف كلّ المميزات

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      مصابيح سيارة LED تدوم طويلاً بحيث أنك ستنسى وجودها

      • T10
      • أبيض 6000 كلفن
      • المصابيح الداخلية ومصابيح الوضعية
      متانة فريدة

      متانة فريدة

      يوفر تصميم Vision LED المبتكر والفريد متانة ومقاومة للاهتزازات عالية المستوى وغير قابلة لمقارنة لفترة استهلاك تمتد على أكثر من 12 سنة. في الغالب لن تضطر إلى استبدال مصابيح السيارة مجددًا أبدًا.

      ضمان محدود لمدة 12 سنة

      ضمان محدود لمدة 12 سنة

      نحن واثقون جدًا من مصابيحنا Vision LED بحيث نوفرها مع ضمانة محدودة من Philips لمدة 12 سنة.

      أداء ضوء مماثل للمبة قياسية

      أداء ضوء مماثل للمبة قياسية

      تعتبر لمبات المصابيح Vision LED البديل المثالي للمبات المتوهجة التقليدية الموجودة في السوق اليوم. وهي توفر شعاع ضوء مركّزًا جيدًا على الطريق، يشبه اللمبة الأصلية من أجل ضمان استبدال آمن.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        يدوم لفترة أطول
        أبرز ما في المنتج
        فترة استهلاك تبلغ 12 عامًا - مضمونة

      • وصف المنتج

        تطبيق
        • المصابيح الداخلية
        • مصابيح الركن
        المجموعة
        مصباح Vision LED
        التقنية
        LED
        نوع
        T10
        القاعدة
        w2.1x9.5d
        حرارة اللون
        أبيض 6000 كلفن
        فترة الاستهلاك
        12 سنة
        لومن
        40  لومن
        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        0.62  واط
        تصديق ECE
        لا
        وضع علامة ECE
        -

      • بيانات لوجيستية

        EAN
        8727900394429
        رمز الطلب
        39442930
        الكمية في العلبة
        X2
        المرجع
        127916000KB2

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          • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام مصابيح LED المعدّلة يتطابق مع المتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء، ويمتثل لها.