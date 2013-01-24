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أضواء ستتخطى مدة استخدام سيارتك
استبدل المصابيح التقليدية في سيارتك بمصابيح Vision LED من Philips التي تدوم طويلاً، بحيث لن تضطر إلى استبدالها مجددًا. تُعد مصابيح Vision LED بديلاً آمنًا للمصابيح المتوهجة التقليدية وستؤمن لك راحة البال لسنوات قادمة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أضواء ستتخطى مدة استخدام سيارتك
استبدل المصابيح التقليدية في سيارتك بمصابيح Vision LED من Philips التي تدوم طويلاً، بحيث لن تضطر إلى استبدالها مجددًا. تُعد مصابيح Vision LED بديلاً آمنًا للمصابيح المتوهجة التقليدية وستؤمن لك راحة البال لسنوات قادمة. إكتشف كلّ المميزات
أضواء ستتخطى مدة استخدام سيارتك
استبدل المصابيح التقليدية في سيارتك بمصابيح Vision LED من Philips التي تدوم طويلاً، بحيث لن تضطر إلى استبدالها مجددًا. تُعد مصابيح Vision LED بديلاً آمنًا للمصابيح المتوهجة التقليدية وستؤمن لك راحة البال لسنوات قادمة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أضواء ستتخطى مدة استخدام سيارتك
استبدل المصابيح التقليدية في سيارتك بمصابيح Vision LED من Philips التي تدوم طويلاً، بحيث لن تضطر إلى استبدالها مجددًا. تُعد مصابيح Vision LED بديلاً آمنًا للمصابيح المتوهجة التقليدية وستؤمن لك راحة البال لسنوات قادمة. إكتشف كلّ المميزات
يوفر تصميم Vision LED المبتكر والفريد متانة ومقاومة للاهتزازات عالية المستوى وغير قابلة لمقارنة لفترة استهلاك تمتد على أكثر من 12 سنة. في الغالب لن تضطر إلى استبدال مصابيح السيارة مجددًا أبدًا.
نحن واثقون جدًا من مصابيحنا Vision LED بحيث نوفرها مع ضمانة محدودة من Philips لمدة 12 سنة.
تعتبر لمبات المصابيح Vision LED البديل المثالي للمبات المتوهجة التقليدية الموجودة في السوق اليوم. وهي توفر شعاع ضوء مركّزًا جيدًا على الطريق، يشبه اللمبة الأصلية من أجل ضمان استبدال آمن.
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